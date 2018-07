Él es el cerebro de Masticar

- ¿Cómo es la feria ideal?

- La feria que piensa en el productor, en la gastronomía y en el cliente, que no esté enfocada para uno ni para el otro sino que esté en el medio, que se pueda disfrutar y que se entienda. Que no tenga mezcla de conceptos. Eso me parece importante.

- ¿En qué momento las ferias gastronómicas coparon la parada en el país?

-Yo creo que hubo ferias muy exitosas hace 20 años como la que hacia Cuisine et vins o la ex Utilísima. Que para el momento eran más de avanzada que las que hacemos nosotros ahora y por algún fenómeno que desconozco se fueron apagando y dejaron de estar. Fueron buenísimas las primeras ediciones de “Vinos de Lujo”, que fueron de avanzada para Latinoamérica. O sea, el nivel de vinos, los enólogos ahí, las copas, por distintos fenómenos, yo creo más que bien comerciales fueron ferias que se volcaron mucho a la demanda de los sponsors y se alejaron un poco del publico. Ahora hay como un revival que empezó hace como cinco años, pero no hay que olvidarse que hace 15, 18 años hubo ferias muy buenas, insisto.

- ¿De las ferias qué conoces cual es tu favorita?

-Mi feria favorita va cambiando todo el tiempo y lamentablemente ya tengo la mirada muy desviada porque estoy observando producción, los uniformes de la gente, cualquier cosa que me desvía de disfrutar, te puedo decir que la primera feria que realmente me enamoró fue la Mistura que se hacia hace 6 años, me volvía loco, fue mi disparador para Masticar. Me pareció tan bien hecho todo el contenido que estaba apuntado para un profesional, para una ama de casa, digamos para todo el mundo había algo de calidad bien hecho.

Y bueno, la vivencia que la genera el público creo que es algo importante de entender. Vos podés hacer una feria bárbara, pero si el público no se copa, no la vive, la energía no sucede. Creo que acá el publico de a poco va disfrutando el concepto feria donde obviamente haces un poquito de cola, compartís con el público. No es una experiencia o un disfrute individual la cuestión colectiva la tenés que apreciar sino estás todo el día protestando porque hay gente alrededor tuyo y no tiene sentido.