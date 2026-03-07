Se cayó el pase de Alan Lescano a Boca: los detalles

En las últimas horas, se confirmó que Alan Lescano no jugará en Boca. A pesar de que el futbolista de Argentinos Juniors y el Xeneize tenían un arreglo contractual, la operación se cayó porque no hubo acuerdo entre el Bicho y el equipo de la Ribera.

Según lo que trascendió, la negociación no prosperó por culpa de Gimnasia de La Plata, que es dueño del 50% del pase y la otra mitad le pertenece a Argentinos. El Bicho quería comprar la totalidad de la ficha para luego abrir las conversaciones con Boca.

A pesar de su idea de emigrar, Pipa Lescano seguirá en Argentinos.

El conjunto rojiblanco ofreció 1,75 millones de dólares, pero desde el Lobo exigían 3,5 millones. Tras las charlas, los clubes no llegaron a un punto de común y el jugador continuará en el club de La Paternal.

Lescano es del agrado de Juan Román Riquelme y no se descarta que haya un nuevo intento en el mercado de pases de mitad de año. Además, es un futbolista con características necesarias para la actualidad de Boca, con un buen pie y llegada constante al área rival.

De esta forma, el Xeneize se queda sin su principal alternativa para ocupar el cupo del cuarto refuerzo, tras la salida a Huracán de Lucas Blondel. Si Boca quiere sumar un futbolista, tendrá tiempo hasta el 10 de marzo a las 17 horas, aunque todo indica que no llegará nadie.

¿Cómo está la renovación de Zeballos?

El Changuito Zeballos es una de las figuras de Boca. Con un gran cierre de 2025 y un buen inicio de 2026, el santiagueño se convirtió en el estandarte del ataque del equipo de Úbeda.

Tras su buen rendimiento, la institución azul y oro busca asegurar su continuidad en el club. Pero por el momento no hubo oferta de renovación, aunque se espera que la primera oferta llegue en los próximos días. Cabe destacar que el jugador de 23 años tiene contrato hasta diciembre de 2026 y en junio podría comenzar a negociar con cualquier club.

La clave de la negociación será una considerable mejora salarial, que esté acorde a su gran nivel futbolístico. Además, el nuevo acuerdo podría incluir un incremento en la clausula de salida, que actualmente es de 20 millones de dólares.