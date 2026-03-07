Video | Indignación en Bariloche: multaron a cuatro turistas de Buenos Aires por hacer motocross en un área protegida del Tronador

Un grupo de turistas de Buenos Aires fue infraccionado este viernes por circular en moto en un área exclusivamente peatonal del mirador Ventisquero Negro, dentro del circuito Tronador del parque Nahuel Huapi. La advertencia llegó a partir de turistas y prestadores que los observaron a los circular por el mirador y registraron el hecho en video.

Según informó el Parque Nacional Nahuel Huapi, el operativo se realizó en la zona de Pampa Linda y los involucrados, oriundos de Chacabuco, indicaron que comprendían “la gravedad de la infracción”.

Operativo de guardaparques y Gendarmería tras denuncias en circuito Tronador

El procedimiento continuó en la zona de Villa Mascardi, donde personal de Parques Nacionales labró cuatro actas de infracción. También se dispuso el secuestro de las motocicletas utilizadas durante la circulación en el área protegida.

Desde el parque indicaron que se inició un proceso administrativo para determinar las sanciones correspondientes por el ingreso a un sector de alta sensibilidad ambiental.

El organismo recordó que Bariloche está rodeado por un parque nacional con zonas sensibles. Por eso, solicitaron circular con motos solo por rutas y caminos habilitados y respetar la señalización.

También agradecieron la colaboración de los prestadores turísticos y visitantes que alertaron sobre la situación y destacaron el acompañamiento de Gendarmería Nacional durante el procedimiento.