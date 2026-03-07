Donald Trump anunció la creación del “Escudo de las Américas” junto a Javier Milei y otros líderes regionales

Donald Trump lanzó el “Escudo de las Américas” junto a Javier Milei y otros líderes regionales. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en Miami la creación del “Escudo de las Américas”, una alianza geopolítica integrada por el presidente argentino Javier Milei y otros once mandatarios de la región. Según explicó, el bloque tendrá como objetivo coordinar políticas contra el narcoterrorismo y enfrentar lo que describió como la ofensiva comercial de China en el continente.

Con apoyo de Javier Milei, Donald Trump presenta el “Escudo de las Américas”

El anuncio se realizó durante un acto político ante dirigentes y representantes de distintos países del hemisferio. Trump presentó la iniciativa como un espacio de cooperación en materia de seguridad, inteligencia y comercio entre gobiernos alineados con su agenda.

Al inicio de su discurso, el líder republicano destacó la presencia de los mandatarios invitados y volvió a recordar su respaldo a Milei durante el proceso político argentino.

“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”, afirmó Trump frente al auditorio.

El mandatario estadounidense planteó que el nuevo esquema regional buscará fortalecer la cooperación entre gobiernos afines para enfrentar organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y coordinar estrategias económicas frente a la expansión comercial china en América Latina.

Cuba «vive sus últimos momentos»

Durante la cumbre, el presidente estadounidense afirmó que Cuba «vive sus últimos momentos». «Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es», declaró el mandatario.

«Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo», añadió.

Trump mencionó asimismo que el gobierno comunista de La Habana estaba «negociando» con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.