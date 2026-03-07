Así arrancó el Mundial de motocross en el Bariloche MX Race Track
Este sábado comenzó la acción en el circuito, luego de un viernes cargado de show en el Centro Cívico. Mirá acá las mejores fotos de la jornada y conocé la programación del fin de semana.
Este sábado inició en Bariloche la primera fecha del Mundial de motocross. Luego de un viernes donde el punto de encuentro fue el Centro Cívico, con shows de freestyle y firma de autógrafos de los pilotos, el protagonismo se trasladó hasta el circuito.
La actividad comenzó a las 9:15 hs, con las prácticas libres. Luego de una intensa mañana de pruebas, llegará el plato fuerte del día con las Carreras Clasificatorias, que arrancarán a las 15:25. Cada una constará de 20 minutos más 2 vueltas.
En el cierre del día se dará el debut en el país del Paddock Show. Allí estarán presentes los pilotos que contarán sus primeras sensaciones de la Qualy luego de bajarse de las motos.
La competencia contará con la participación de tres zonales: Santiago Montero (General Roca), Agustín Carrasco (Cutral Co) y Felipe Quirno Costa (San Martín de los Andes)
Para el domingo, las puertas del predio se abrirán a las 6 AM para las entradas generales y a las 9 AM para las VIP. La acción en pista del último día iniciará a las 10:25 con el Warm Up. .El momento más esperado del fin de semana será desde las 12:15, horario programado para la Carrera 1 y el evento mundial cerrará a las 15 con la Carrera 2 (ambas carreras serán cada una de 30 minutos más 2 vueltas).
