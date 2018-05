“El placer de la comida pasa por la mente, no por la boca”

“Nuestro cerebro establece correlaciones innatas entre formas, colores, músicas y sabores (verde=ácido, rojo=dulce...), y que son insondables las percepciones que condicionan la vivencia del placer gastronómico”, agrega. “Los sentidos interactúan: modifican la percepción del sabor, textura y aroma del vino”. Piensa él: “los placeres de la mesa residen en la mente, no en la boca”.

Vale recordar que la gastrofísica es una disciplina que reúne, a la vez, a varias disciplinas: desde psicólogos y neurocientíficos hasta especialistas en marketing y economía. Según Spence, el equipo de especialistas no estudian el gusto de los alimentos sino más bien su sabor ya que, técnicamente, el gusto solo sucede en la lengua, mientras que el sabor es parte de un efecto integral para la persona. “ Es que comemos con los ojos, los oídos, la nariz, con la memoria o la imaginación porque el gusto es una de las experiencias más multisensoriales : entran en juego un sinfín de elementos más allá del plato. El color rojo ahuyenta el apetito, pero la música relajada lo estimula, al igual que compartir la mesa con otros comensales, y estaremos dispuestos a pagar más si la presentación es atractiva”, señala Spence

- Desde que naces expresas aprobación o disgusto por cada sabor. ¿Dulce? El bebé sonríe. ¿Amargo? Expresión de disgusto... A lo salado no responde hasta el sexto mes.

- No sé, es algo que habría que estudiar...

Spence está a cargo del Laboratorio de Investigación Intermodal de la Universidad de Oxford y es consultor de empresas como Toyota e ICI sobre marca, diseño y envasado multisensorial.

Entre sus hallazgos más llamativos se detacan:

- La misma comida sabe peor en platos rojos o negros que en blancos -la percepción de dulzura de una mousse de frutilla aumenta en un 10% en vajilla blanca— y en bowls mejor que en platos playos.

- Las formas curvas hacen que un alimento se perciba como más dulce.

- Muchas propiedades atractivas de los alimentos - crujiente, crocante, gaseoso, cremosa y chirriante- dependen en buena parte del oído, al punto que las papas fritas que hacen mucho ruido resultan 15% más frescas a los consumidores.

- Cuando la comida se presenta en un plato grande, las personas comen hasta el 40% más; cuando alguien come con una persona, come el 35% más que solo, y 75% más si come en un grupo de cuatro.

- Cuando la comida se acompaña con buena platería, los comensales pagan más sin advertirlo por el mismo plato, en el mismo lugar servido con cubiertos de calidad común.

Fuentes: El País y La Vanguardia