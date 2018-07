Joven cocinero busca hacerse un lugar en la gastronomía de Roca

Un lugar se lo elige para vivir, básicamente por dos razones: por una cuestión de amor o bien por una oportunidad laboral.

El cocinero Gastón Martínez (27) se decidió por Roca por ambos motivos. Por Milena Bonilla, su pareja, y porque siente que esta ciudad es el escenario más adecuado para desarrollar todos sus potenciales en la gastronomía local y regional.

Se define “laburante bien obrero de la cocina”, alejado de todo clishé y pose. Se lo ve y escucha espontáneo y honesto. Con toda la garra que puede tener un joven con pasión y talento para con su trabajo y vocación.

Es de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Estudió en el IGA en Bahía Blanca y luego continuó el cursado en Neuquén. Un verano conoció en las playas de sus pagos a Mile y se enganchó con ella y con el Alto Valle. Trabajó primero como barman en “Borken” en la capital neuquina y cuando hubo una vacante en la cocina entró a tallar con lo que más le gusta. “Todo el mundo me veía pasta para esto y yo, con mi rebeldía a cuesta, no registraba esto. Por eso estudié primero Marketing y después cuando me faltaban las últimas materias para recibirme me crucé a la gastronomía. Esto era nomás lo mío”.