Juan Braceli cuenta qué va a cocinar en la feria Yo Como, en Neuquén

- ¿La gastronomía tiene que tener compromiso social? ¿Por qué?

- Creo que sí. Al menos me lo tomo así desde que hace 10 años comenzamos con Cocineros Argentinos. Comunicar lo que se está produciendo, mostrar el laburo de los productores, colaborar en tu cocina diaria dándote una idea para que renueves tus platos o comas un poco más variado.

- ¿Podés nombrar un producto sobrevalorado en nuestro país?

- No sé si hay productos sobrevalorados. Un mismo producto puede ser excelente, regular o malo. Un ejemplo es la carne argentina. Generalizar puede llevar a sobrevalorar.

- ¿Qué cosas te gustan de la cocina argentina?

- La variedad de productos. Lo que viene del mar, de la meseta y de la montaña varía enormemente y da para armar platos variadísimos.

- ¿Qué cosa creés que le aportó Dumas a la cocina en nuestro país?

- La pasión por cocinar. Claramente es lo que me transmitió y eso abre camino.

- ¿Cocineros Argentinos en el futuro será recordado cómo un clásico?

- Es una linda mirada. Es lo que venimos haciendo. El tiempo dirá. Nosotros estamos felices de mostrar la cocina argentina desde todos sus rincones.

- ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación gastronómicos en nuestra cotidianeidad?

- Creo que muy alta. Por eso buscamos comunicar de manera responsable y alegre.

- ¿Cuál es tu comida favorita?

- Me tira mucho la cocina italiana. Me gusta hacer y comer risotto. Igual me quedo con ganas de poner muchos más platos. A cocinar!!!!