Boca y Napoli jugarían un amistoso en 2026 en el Diego Armando Maradona

Esta mañana, Boca recibió una invitación del Napoli para disputar un amistoso el próximo año. El club italiano realizó esta invitación especial al xeneize por el lazo que los une por Diego Armando Maradona. El otro motivo del encuentro es el comienzo de las obras en el estadio. El estadio del Napoli tendrá una ampliación de 10 mil espectadores, para la Eurocopa 2032, con la creación de un nuevo anillo.

Pero para este partido especial hay una gran dificultad: el calendario. El xeneize y el conjunto napolitano tienen diferentes compromisos a lo largo del año, lo que dejaría pocas fechas para la realización de este duelo. Además, no se podrá llevar a cabo en junio-julio por el Mundial. A lo largo de la historia, solo han jugado un partido amistoso, que se disputó en el estadio San Paolo, ahora llamado Diego Armando Maradona. El encuentro se jugó en 1963 y fue triunfo por 2-0 del Xeneize.

Con respecto a los partidos de la pretemporada, que comenzará el 2 de enero, el Xeneize plantea disputar algunos partidos en la Bombonera, y podría llevarse a cabo un encuentro en el interior del país.

El mercado de pases de Boca, al rojo vivo

Boca todavía no incorporó futbolistas, pero está muy cerca de hacerlo. Marino Hinestroza está a un paso del xeneize, y la confirmación oficial llegaría en las próximas horas. Además, Gastón Hernández está cerca, pero la situación no se cierra por la crisis institucional de San Lorenzo.

Las salidas también se pueden dar en los próximos días. Racing está interesado por Milton Giménez y le hará una oferta formal a Boca. Desde el Xeneize están abierto a una negociación, y buscarían meter en la negociación a Gabriel Rojas, pieza clave de la Academia.

Varios jugadores que no tienen minutos son pretendidos por otros equipos. Mateo Mendía tiene muchas chances de seguir su carrera afuera del Xeneize: Peñarol y Platense están interesados. Además, el Calamar quiere a Santiago Dalmasso, pieza importante en el equipo de Reserva. Si ambos futbolistas se van, se irían a préstamo.

Otro juvenil que podrían salir es Valentino Simoni. El cipoleño es seguido por Banfield y Chacarita y también saldría prestado. Además, Lucas Blondel, que no ha sumado los minutos esperados desde su llegada, suena fuerte para reforzar a Argentinos Juniors.

La situación es diferente con otros futbolistas del plantel. Lucas Janson, Agustín Martegani, Norberto Briasco y Nicolás Orsini no serán tenidos en cuenta y se les buscará una salida obligatoria. Boca desea buscarles una venta, pero de no ser posible también saldrán a préstamo.