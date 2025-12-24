El mensaje de Navidad de Patricia Bullrich: «Lo mejor está por venir», aseguró

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, envió este miércoles un mensaje por Navidad y aseguró que “lo mejor está por venir”, en la antesala del tratamiento del Presupuesto 2026 en la sesión que la Cámara alta llevará a cabo el viernes próximo.

“Que estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro. Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina. Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser”, expresó Bullrich desde sus redes sociales.

pic.twitter.com/8CGur3oRvE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 24, 2025

Patricia Bullrich y el proyecto del Presupuesto 2026

La senadora agradeció que «nos han acompañado todo el año, nos han dado la posibilidad de hacer cambios que nunca tuvi la Argentina. Lo mejor está por venir”.

El Senado se encamina a convertir en ley este viernes el proyecto de Presupuesto 2026 y el de Inocencia Fiscal.

Javier Milei saludó por Navidad

Bullrich No fue la única. El presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en el que prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Nochebuena y Navidad.

