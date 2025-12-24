El peligro oculto de la sedación: por qué no debés medicar a tus animales en Navidad y Año Nuevo

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo el uso de gotas sedantes para animales aumenta de forma considerable. Existe una creencia popular errónea de que estos fármacos evitan el sufrimiento en perros y gatos ante los estruendos. Sin embargo, veterinarios advierten sobre una realidad mucho más cruel: estas sustancias inmovilizan el cuerpo, pero no calman la mente.

Explicaron que el animal permanece despierto, consciente y con su capacidad auditiva intacta, por lo que experimenta el pánico y las fobias en silencio, atrapado dentro de su propio organismo sin poder reaccionar.

El suministro de estos medicamentos sin supervisión profesional conlleva riesgos graves para la salud. Los especialistas remarcan contraindicaciones severas en pacientes con patologías cardíacas o renales.

Además, su uso resulta especialmente peligroso en razas braquicéfalas (como los Bóxer, Bulldog o Pug), ya que sus características anatómicas de nariz chata pueden derivar en complicaciones respiratorias fatales bajo los efectos de la sedación. El remedio, en estos casos, termina por ser mucho más nocivo que el problema original.

Los expertos insisten en que la mejor manera de proteger a los animales es evitar el uso de pirotecnia y optar por métodos naturales de contención. La empatía y el conocimiento sobre la biología de las mascotas resultan las herramientas más efectivas para transitar estas fechas sin sobresaltos.

Estrategias para un refugio seguro y libre de estrés estas Fiestas

El impacto sonoro de los festejos no es una exageración de quienes conviven con animales, sino una respuesta biológica ante una amenaza. Perros y gatos perciben los estruendos como una agresión directa, similar a la sensación de un cataclismo. Esta reacción se debe a su potente capacidad auditiva: los caninos escuchan tres veces más que los humanos, mientras que los felinos cuadruplican nuestra sensibilidad. Entender que la parálisis o el jadeo son signos de terror ayuda a comprender la magnitud de su sufrimiento.

Ante el riesgo de huidas desesperadas, la identificación mediante una chapita con datos de contacto se vuelve una medida de seguridad obligatoria. Dentro del hogar, la mejor estrategia consiste en preparar una habitación aislada, con persianas bajas y ventanas cerradas para amortiguar el ruido y los destellos lumínicos. Nunca se debe dejar al animal atado, pues el pánico podría provocarle heridas graves al intentar escapar.

Crear un ambiente sonoro controlado también ayuda a mitigar el estrés. La música suave, la televisión encendida o el ruido blanco funcionan como barreras auditivas que «enmascaran» las explosiones exteriores. Es fundamental permitir que el animal elija su propio lugar de resguardo, ya sea debajo de una cama o dentro de una caja, y respetar ese espacio como su zona de seguridad.

Finalmente, la actitud del tutor define gran parte de la experiencia del animal. Mantener la calma resulta esencial para transmitir seguridad, ya que nuestras emociones actúan como un espejo para ellos. El acompañamiento debe ser pasivo, sin forzar el contacto físico salvo que la mascota lo solicite. En casos de animales rescatados con traumas previos, la paciencia y la anticipación son claves para lograr que el brindis de fin de año sea un momento de paz para toda la familia.