Un argentino es el mejor acróbata de pizzas del mundo

El bonaerense Ezequiel Ortigoza dejó el nombre de Argentina en alto en el World Pizza Games, al vencer en la categoría ‘Acrobacia free style’, venciendo en la final a Francia y Brasil.

Su show sorprendió al público que lo ovacionó, mientras ejecutaba los movimientos de acrobacia y malabarismo con gran destreza. Pero además lo hacía con los ojos cerrados, algo que se convirtió en un elemento diferenciador y que sin duda contribuyó en su triunfo.

El representante argentino forma parte de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APPyCE) y viajó a Las Vegas, en EE.UU., con la delegación de dicha agrupación para participar en distintas categorías de ese certamen.

Para poder realizar una destacada intervención, Ezequiel entrenó dos veces por semana y confiesa que su cercanía con la actividad se dio al mirar videos en Youtube.

Pero no es la primera vez que Argentina obtiene un lugar destacado en esa competencia. En la edición anterior, Mateo Kawaguchi ganó en la categoría ‘Pizza in teglia’, y se convirtió además en la primera persona con síndrome de Down en alcanzar ese logro.

Telam