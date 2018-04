Cosecha De Mayo, dulce pero no al extremo

No todos los tardíos son iguales. No todos son una bomba de azúcar, casi masticables y chiclosos. Cosecha De Mayo de Bodega Del Fin Del Mundo semillón es un vino para tener en cuenta. No es uno más del montón de los tardíos, vinos maravillosos que se destacan por salir de uvas cosechadas más tarde, flacas, chupadas, deshidratadas.

La carga de azúcar es mayor de esta forma y su color amarillo con reflejos verdosos lo hacen llamativo, como quien encuentra una piedra diferente a las otras en el suelo de un río cristalino.

Soy de los que comen cero tortas en los cumpleaños. A menos que sea Lemon Pie o Mil Hojas. Lo lamento, madre, padre, familia, etc. Mi registro de la infancia son tortas empalagosas, irremontables, capaces de sacarme las ganas y así fue. ¿A qué voy con esto? No todos los tardíos son como las tortas de cumpleaños.

Cosecha De Mayo, creación del enólogo Marcelo Miras es el claro ejemplo del equilibrio bien logrado entre acidez y dulzor.

Es una de las cepas más características de la Patagonia, se la deja madurar hasta Mayo y luego comienza su fermentación.

Frío, bien frío. Para un abreboca o un postre y también para una comida de mariscos y pescados, ¿por qué no?

Aromático con notas florales y cítricas. Un vino interesante para abrir la puerta a un estilo de juguitos dulces y muchas veces estigmatizados.

Botellita de medio litro. Un amor.