YPF investiga una serie de sabotajes en la Cuenca Neuquina

El fin de semana largo no fue tranquilo ni para relajarse para la petrolera de bandera que tuvo que parar dos bloques de la Cuenca Neuquina al detectar varias maniobras de sabotaje en paralelo que produjeron algunos incidentes menores. Además, la firma también constató “agresiones” al personal en diversas ocasiones.

Según informaron fuentes de YPF, los incidentes fueron “rápidamente contenidos y se continúa con los trabajos de remediación". Actualmente se está formalizando la denuncia y si bien la firma decidió suspender las tareas el fin de semana, ya retornaron las guardias mínimas a los puestos de trabajo.

Principalmente Puesto Hernández y, en menor medida, Chihuido de la Sierra Negra fueron las dos áreas convencionales que se vieron afectadas por los sabotajes.

“YPF investiga una serie de sabotajes que se realizaron en los últimos días en distintos yacimientos del norte de la provincia. En todos los casos se realizaron las denuncias pertinentes”, indicaron desde la petrolera.

Por esta situación se realizó una reunión que encontró a representantes de la provincia de Neuquén, el sindicato de Petroleros Privados y la compañía para acordar pautas de trabajo. “Se comprometieron todas las partes en garantizar la operación segura de los bloques”, informaron.

Según pudo reconstruir Energía On en base a las fuentes del sector consultadas, la petrolera registró el cierre en paralelo de varias de válvulas de purga.

Sobre el tema, el titular del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, indicó que “hubo un manto de sospecha” de que afiliados al gremio estaban cerrando las válvulas, pero aseguró: “Ningún trabajador va a destruir los lugares donde él trabaja y donde tiene el sustento diario”.

Por último, el dirigente gremialista se comprometió a echar del gremio a cualquier persona que haya estado involucrada en los hechos. “Lógicamente me comprometo que si hay un dirigente sindical que está amenazando a la gente de YPF no quepa la menor duda que ese dirigente no estará más en este sindicato, porque no es la manera que nosotros trabajamos, nos enojaremos, pero siempre en un marco de paz y respeto”, cerró.