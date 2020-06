Una semana clave para las negociaciones petroleras

El sindicato de Petroleros Privados que lidera Guillermo Pereyra continúa con las recorridas por los yacimientos de la Cuenca Neuquina para denunciar irregularidades y exigir la reincorporación del personal suspendido mientras cerca de 17 mil trabajadores del sector esperan en sus casas.

El gremio asegura que, a pesar del bajo nivel de actividad actual, los trabajos permitirían el ingreso de una parte de los operarios suspendidos, sin embargo, señalan que algunas operadoras ponen personal propio a cumplir con tareas que “pertenecen al convenio colectivo de trabajo nuestro”.

“La gente está muy preocupada, muy angustiada y no está bien. Tenemos que estar cerca de ellos porque tenemos casi 17 mil compañeros en las casas”, le dijo Pereyra a este medio.

En medio de las negociaciones, el titular del gremio recorrerá mañana los nuevos consultorios que Petroleros Privados va a inaugurar los próximos días.

Por un lado, el sindicato pelea porque las empresas dejen de operar con guardias mínimas, indican que no solo se sobrecarga de tareas a los operarios, sino también que no se hacen las rotaciones adecuadas. Además, continúan con el pedido de reacondicionamiento de las calles de ripio de los yacimientos que no se hacen hace 3 meses por falta de personal.

Por otro lado, están en puerta las negociaciones para estirar el acuerdo que se realizó con las cámaras empresariales que pautó que los trabajadores suspendidos perciban el 60 por ciento del salario que recibieron en febrero y en forma no remunerativa.

El acuerdo tenía fecha de vencimiento el 31 de mayo y ahora el titular del gremio confirmó que comenzaron las charlas informales para ver cómo van a seguir los próximos meses. También indicó que hay una cámara que busca que el acuerdo para los próximos meses sea menor al 60 por ciento, pero aseguró que no darán el brazo a torcer.

“En el escenario que no se llegue a un acuerdo las que pierden son las empresas porque van a tener que pagar el 100 por ciento del sueldo”, señaló el gremialista a Energía On, el sitio especializado de Río Negro.

Al mismo tiempo, aún no se logró solucionar del todo el conflicto salarial que hoy tiene al menos a tres empresas contratistas de la Cuenca Neuquina con incumplimientos salariales. Para estas empresas el gremio continuará con paros por horas en reclamo de los haberes incompletos o mal liquidados del mes de mayo.

Algunas contratistas argumentan que no cumplen porque las operadoras les adeudan trabajos atrasados mientras que las petroleras aseveran que todos los meses realizaron pagos.

Mientras la industria petrolera no muestra grandes signos de reactivación el sector espera los inminentes anuncios del gobierno nacional para incentivar (otra vez) la producción de gas para evitar mayores importaciones principalmente en el invierno del 2021. Los gremios de todo el país tienen grandes expectativas de que el nuevo Plan Gas 4 acelere la reactivación del sector.

Se vienen 15 días de arduas negociaciones que volverá a tener al sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, en el eje de las discusiones.