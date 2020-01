YPF justificó un corte de calle por obras en la planta EFO

Gasparini (derecha) junto al concejal Miguel Cabañares.

El vicepresidente del Tribunal de Cuentas de Allen, Daniel Gasparini, denunció que la empresa YPF tiene cortada una calle pública desde hace dos años en Allen.

La presentación la realizó el viernes en la Subcomisaría 56 de esta ciudad. Por su parte fuentes de YPF confirmaron el corte de la calle y señalaron que el motivo es por obras de mantenimiento en la planta yacimiento Estación Fernández Oro (EFO). Agregaron que esta semana se abrirá una mano para que circulen los automovilistas.

Según la denuncia del funcionario, la empresa cortó una calle ubicada a unos 300 metros al norte de la Ruta 22 y que une el barrio La Pasarela con la zona de Costa Oeste. Además cruza por el margen sur del yacimiento Estación Fernández Oro.

“YPF está violando la Constitución Nacional la cual garantiza el libre tránsito de calles y rutas”, manifestó Gasparini.

El vicepresidente del Tribunal dijo que unos 200 metros están cortados. Esto hace que “la gente del barrio La Pasarela que se dirige a la costa, tenga que hacer dos kilómetros más porque no pueden pasar en auto por ese camino”, explicó.

El funcionario dijo que el corte no está señalizado, lo que representa un riesgo de choque para aquellos automovilistas que circulen por esa vía.

Gasparini también apuntó contra el Municipio ante la falta de control y señalización.

“Desde el Tribunal de Cuentas no podemos actuar sobre una empresa pero esto no quita que nosotros solicitemos documentación al Municipio para ver si en algún momento se le dio un permiso a YPF para que corte la calle”, señaló.

El funcionario informó que la denuncia la realizó como ciudadano de Allen.

“Es una calle pública hace años yo cruzaba por ahí para ir a pescar y ahora está cerrada”, reiteró.

Gasparini se dirigió al lugar junto con el concejal Miguel Cabañares quien también manifestó su indignación ante el corte de vía.

Desde YPF confirmaron que se restringió un tramo de esa calle por una serie de obras para mantener y mejorar las instalaciones de la planta. “A partir de la semana que viene se va abrir una mano de la calle, porque los trabajos avanzaron”, señaló una fuente de la empresa nacional.

Sin embargo no detallaron cuando finalizarán estas obras.

Otras fuentes consultadas por este medio informaron que el Municipio ya multo en más de una oportunidad a YPF por el corte de ese camino.