YPF se prepara para cerrar el año con 35 equipos en Neuquén

Con la tinta fresca de lo firmado en el acuerdo de Sustentabilidad y Empleo rubricado con el sindicato de base de Río Negro, Neuquén y La Pampa, YPF se prepara para cerrar el año con 35 equipos en actividad entre sus campos convencionales y no convencionales. Sumado a los objetivos de sus socios, la petrolera de bandera invertirá hasta 350 millones de dólares entre octubre y diciembre del 2020.

Hace casi un mes la petrolera subió sus primeros equipos en la provincia y entre perforación, pulling y workover cuenta con 20 en total. En estos días subirán tres torres de perforación orientadas al shale gas de Vaca Muerta y según mencionó el vicepresidente de Upstream de no convencional, Pablo Iuliano en las Jornadas de Energía de Río Negro, podrían estar distribuidas entre Rincón del Mangrullo, Aguada de la Arena y probablemente La Ribera.

“Nuestra expectativa es llegar con 35 equipos sobre fin de año, para poder arrancar enero con unos 45 equipos de torre sobre Neuquén entre convencional y no convencional. Estamos preparándonos para volver a los niveles de actividad que teníamos prepandemia, comenzamos este año con el ramp up de actividad para llegar al año que viene con un nivel, más allá de la crisis, similar al que teníamos”, detalló Iuliano.

La petrolera cuenta con más de 80 pozos perforados y no completados –en su mayoría de petróleo- por lo que la actividad de fractura inicialmente va a estar orientada al crudo. El objetivo para el corto plazo es tener 5 equipos de perforación en gas y las tres áreas elegidas tienen que ver con que dos factores: por un lado, son las más conocidas por la empresa y dónde ya realizaron pilotos y, por otro, están ubicadas sobre la ventana de gas y condensado.

La visión que tenemos para YPF no es solo para la compañía, es la para la industria y para la Argentina". Pablo Iuliano.

“Nosotros nos pusimos un objetivo de reducción de costos del 30%, que es lo que al final del día nos termina haciendo sentido para poder recomenzar la actividad este año y poder plasmar el sendero de poder comenzar a crecer desde 2021 en adelante”, señaló Iuliano. También destacó que este plan fue posible luego de “poner la piedra fundamental” con el acuerdo que se logró con sindicato.

Con la mirada exportadora

El 2021 promete ser el primer paso que dará la petrolera de bandera hacia el horizonte exportador que buscan no solo para la compañía sino para la industria en general. Con la reducción de costos operativos alcanzados –y por alcanzar- y ya en un plano más eficiente, la compañía busca impactar por sobre todo en la cadena de valor y, por consiguiente, en el resto del sector.

En números 5 a 7 bloques de petróleo en desarrollo masivo necesitará YPF en Vaca Muerta para cumplir con sus proyecciones.

En su rol dual de compañía con una parte del Estado y otra privada, YPF apuesta a un modelo exportador que puedan beneficiar a ambos sectores. Por un lado, que las acciones de la compañía satisfagan las necesidades de los accionistas con un incremento de su cotización y, por otro, generar divisas, trabajo y un efecto derrame en el resto de los actores de la industria para que Argentina sea un país exportador.

“Lo que entendemos que tenemos hacer para darle a los dos mundos lo que necesitan es crecer, transformar la producción que hoy tenemos de uso local en un escenario que pueda ser exportable de manera sustentable con volúmenes interesantes, que permita que nuestro crudo esté en el mundo a un precio competitivo razonable. Esa es la visión que tenemos para YPF que no es solo de la compañía sino para la Argentina”, indicó Iuliano.

En detalle, la nueva dirección de la petrolera de bandera busca lograr un piso productivo de 500 mil barriles para poder exportar de manera consistente hasta 150 mil barriles por día, en un período de 3 a 4 años, para luego expandirlo.

El acuerdo de YPF con el sindicato de base de la región fue clave para reactivar la industria en la Cuenca Neuquina. (Foto: archivo)

Para eso, buscarán replicar lo alcanzado en Loma Campana, en materia de know how y break even, en 5 a 7 bloques de petróleo de Vaca Muerta. Lo que implicaría un nivel de perforación de 25 a 30 equipos, con 400 pozos al año.

“Nosotros tenemos que hacer conocido el curdo Medanito y el curdo de Vaca Muerta en el mundo. Y eso solamente lo vamos a poder hacer si conformaos una base exportadora consistente que la podamos mantener en el tiempo de tal manera de comenzar a ser previsibles y que el refinador que está comprando nuestro crudo sepa que somos una opción en el mercado mundial de petróleo”, cerró Iuliano.