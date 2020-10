El pronóstico de las empresas líderes para el petróleo de Vaca Muerta

En 10 años Vaca Muerta debe tener desarrollada una base de exportación de petróleo o después no podrá ingresar nunca a ese mercado. Esa fue la afirmación en la que coincidieron los directivos de YPF, Shell y Vista Oil&Gas que participaron ayer de la séptima edición de las Jornadas de Energía que organiza RÍO NEGRO.

Tanto para el vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, Pablo Iuliano, como para el presidente para Argentina de Shell, Sean Rooney y para el gerente de Operaciones de Vista Oil&Gas, Matías Weissel, Vaca Muerta debe posicionarse en el mercado exportador en la próxima década para generar los saldos suficientes que permitan desarrollar el mercado del gas posteriormente. Las jornadas fueron conducidas por la editora de Energía ON, Victoria Terzaghi.

“No tenemos más allá de 10 años para transformar a Vaca Muerta en una plataforma exportadora en cuanto a petróleo”, aseguró Iuliano. “Si no logramos desarrollar masivamente el petróleo de Vaca Muerta en 5 años tendremos problema para lograr un mercado internacional”, señaló Rooney. “A nivel mundial, claramente la ventana es a 10 años debemos pensar a Vaca Muerta como una política de Estado”, indicó Weissel.

De todas las afirmaciones se desprenden dos aristas muy importantes: por un lado, que la transición energética a la que se encamina el mundo, y que tendrá al gas como recurso puente, comienza quitarle lugar al petróleo. Por otro lado, las exportaciones de crudo serán el vehículo para generar divisivas y poder realmente desarrollas las reservas de gas y costear la millonaria infraestructura que tiene a una planta de GNL como el sueño máximo.

Como siempre sucede en la industria petrolera local, es YPF la que busca ponerse al hombro el modelo exportador de petróleo. En ese marco, la firma planea construir una base de producción de aproximadamente unos 500 mil barriles equivalentes que les permita en 3 o 4 años, poder exportar de manera consistente entre 100 o 150 mil barriles de petróleo por día.

“Para esto necesitamos poder desarrollar en paralelo entre 5 y 7 bloques de petróleo, de manera consistente, sustentable, y pudiendo ser eficientes en todo lo que hacemos”, indicó Iuliano.

Las petroleras analizaron el presente de la industria y revelaron sus proyecciones para los próximos años. (Foto: Yamil Regules)

Para Shell, aumentar la producción de gas necesita un mercado realmente grande, pero para eso el país tiene que ampliar la infraestructura adecuada para llevarlo a los principales mercados. Aseguran que no solo se debe aumentar el nivel de perforación, sino también una inversión de 10.000 millones de dólares para una planta de Gas Natural Licuado.

“Necesitamos mostrar la capacidad de perforar gas a niveles de costo-desarrollo bajos, es decir, a niveles competitivos para mostrar la capacidad de exportarlo dentro de una década y aprovechar el rol del gas como el combustible de transición energética”, expresó Rooney.

La caída en la demanda de petróleo a nivel local que se vio durante los primeros meses de pandemia y la baja de retenciones a las exportaciones de crudo, fue el cóctel que impulsó los envíos al exterior.

En este escenario es que Vista exportó un 70% de su producción de petróleo entre abril y septiembre lo que se tradujo en envíos de 2,5 millones de barriles. Los principales fueron Chile, Brasil, Bahamas y Estados Unidos. "El crudo de Vaca Muerta se probó en varias refinerías de la región y todas destacaron su calidad", expresó Weissel.

Por último, las tres petroleras coincidieron que Argentina debe mostrar constancia en las exportaciones o no será nunca tomada como cliente fiable. Esto no solo genera precios de venta bajos, sino también contratos que no cubrirán los costos.

Queda claro que con el desarrollo del petróleo, Vaca Muerta se juega mucho más que su presente, sino que será la clave para su futuro en las próximas décadas.