Zille avanza en su primera experiencia en el Dakar

David Zille, en su primera experiencia en el Dakar, completó sin problemas la quinta etapa de la prueba. Gentileza.

David Zille, después de completar un interesante trabajo con un Can Am que alista el South Racing, terminó la quinta etapa de la 44 edición del Dakar, que se disputó en un bucle en Riyadh, y avanzó en su misión de completar su primera experiencia en la legendaria prueba en la categoría side by side.

De no haber mediado el problema de la segunda etapa, que le hizo perder un par de horas, Zille estaría cerca de los diez mejores de la numerosa y competitiva categoría, que tiene como líder de la general y principal candidato al título a Austin Jones.

Zille, quien es navegado por Sebastián Cesana, ambos en su primera experiencia en la legendaria prueba, completaron otro buen trabajo en la quinta etapa que se cumplió en Riyadh, dando otro paso firme en busca del cierre, aunque todavía quedan muchos kilómetros por recorrer.

Rodrigo Luppi De Oliveira se tomó revancha de la penalización que sufrió ayer en la cuarta etapa y se impuso en la quinta, después de superar a Marek Goczal, a Sergei Kariakin, al líder Jones, a Rokas Baciuskas y a Gerard Farres Guell.

Austin Jones completó en el cuarto lugar la quinta etapa y sigue mandando en la general de side by side. Gentileza

Si bien la organización no confirmó la clasificación, Zille se ubicó en el lugar 15 de la etapa y avanzó al 21 de la general. Otro examen aprobado por el piloto que representa a Neuquén y es el único regional que participa en el Dakar.