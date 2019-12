El Griego no habla más Romano: Atenas se quedó sin DT

View this post on Instagram

ATENAS PATAGONES AGRADECE A CARLOS ROMANO En la mañana de hoy El Director Técnico de Atenas se despidió de la conducción técnica con un afectuoso Tweets. Carlos Romano decidió dar un paso al costado y ya no será el técnico del Griego Maragato, en un gesto de su parte y tras llegar a un acuerdo con la dirigencia. El Presidente de la Institución, Juan Cruz Montoto expreso: “es un gesto que no es habitual en el básquet, donde alguien que tiene un contrato firmado y garantido, de un paso al costado liberando al club de ese contrato para que pueda buscar otro Director Técnico. La comisión directiva le agradece “Al Negro” Romano por todos los momentos vividos, pero lamentablemente, a pesar de todo el trabajo y el esfuerzo puesto de su parte y de los jugadores, hasta este momento los resultados no se habían dado. Desde la Comisión Directiva del Club queremos desearle lo mejor porque cuando atravesamos momentos difíciles supo estar a la altura de las circunstancias.” Carlos llego a la institución cuando Atenas atravesaba momentos difíciles y puso manos a la obra llevando al equipo a jugar la final de Conferencia Sur de la Liga Argentina, esta temporada y a pesar de todo lo entregado por el reconocido Entrenador de larga e importante trayectoria, los resultados le venían siendo adversos y decidió darle a la dirigencia la libertad de acción. En su cuenta personal Carlos Expreso: “Mi Mayor agradecimiento para el Presi y Secretaria, Juan Cruz y Letty y a toda la C.D. del QUERIDO Griego. @AtenasPatagones por el respeto brindado. Les deseo lo mejor en el 2020 ya que no estaré con UDS. A sus geniales Hinchas ABRAZOOO Eterno. Gracias y Felices Fiestas.” Prensa Atenas.