Clima en Neuquén y Río Negro: lo que trae el aire fresco este jueves 23 de abril 2026
Tras las ráfagas del miércoles, este jueves 23 de abril 2026 llega con condiciones más estables y viento en disminución en valles, meseta y costa. Sin embargo, el pronóstico anticipa un cambio de aire para el fin de semana. Conocé los detalles.
El escenario meteorológico en el norte de la Patagonia comienza a estabilizarse este jueves 23 de abril 2026, con una jornada que dejará atrás los períodos de viento moderado para dar paso a un ambiente más calmo en algunas de las zonas.
Si bien se mantendrán las condiciones típicas de la estación en toda la zona de valles y la costa de Río Negro, el alivio será transitorio: los modelos meteorológicos ya indican que el ingreso de una masa de aire más frío provocará un marcado descenso de la temperatura hacia el fin de semana, consolidando el clima otoñal en toda la región.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Cielo cubierto, algunas lloviznas.
Posibilidad de nevadas en alta montaña.
MIN. 1°C | MÁX. 7°C.
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Cielo mayormente cubierto.
Viento del oeste, sobre todo hacia la noche, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.
MIN. 2°C | MÁX. 13°C.
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Se mantiene el cielo mayormente despejado, con condiciones típicas de otoño.
Lluvias y nevadas hacia fin de mes.
MIN. 0°C | MÁX. 19°C.
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado, cielo cubierto hacia la noche.
Viento del oeste – noroeste en aumento, ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora.
MIN. 5°C | MÁX. 19°C.
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Cielo mayormente despejado durante el día, nublado hacia la noche.
Viento del oeste, ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora.
MIN. 1°C | MÁX. 22°C.
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Cielo mayormente despejado, tiempo bueno.
Viento del oeste en aumento, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.
MIN. 5°C | MÁX. 23°C.
