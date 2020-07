A los 91 años, murió Ennio Morricone, el dueño de la mejor música de película

El cine no sería todo lo que es sin la música. Y la de Ennio Morricone, el magnífico compositor que murió hoy a los 91 años, ha hecho un aporte tan pero tan grande, que es imposible no conocerlo. Todos tarareamos sus temas, aunque no sepamos que llevan su firma. Estuvo ahí, en "El Padrino", en "Cinema Paradiso", en "La Misión", en "El bueno, el malo y el feo"…

El compositor italiano y ganador del Premio Oscar Ennio Morricone, autor de la música de películas como "Kill Bill" y "Los intocables", falleció hoy en Roma a los 91 años.

Nacido en Roma en 1928, Morricone falleció a las 6 de la mañana locales en una clínica de la capital italiana, donde estaba internado por una caída en su casa que le había provocado una fractura de fémur, informó la cadena pública Rai.

Ganador del Oscar Honorífico en 2006, Morricone obtuvo también el Oscar a la Mejor banda sonora por su trabajo en "Los 8 magníficos", filme de Quentin Tarantino, en 2016, además de haber estado nominado en otras cinco ocasiones.

A lo largo de una carrera en la que realizó más de 500 composiciones musicales para el cine y más de 300 bandas sonoras, obtuvo también tres Grammys, cuatro Globos de Oro y un León de Oro honorífico otorgado por la Muestra de Venecia en 1995.

Entre sus composiciones, se destacan las músicas creadas para "La batalla de Argel", de Gillo Pontecorvo (1966); "El bueno el feo y el malo", de Sergio Leone (1966); "Novecento", de Bernardo Bertolucci (1976), "La misión", de Roland Joffé (1986), "Los intocables", de Brian De Plama (1987), "Cinema Paradiso", de Tornatore (1988), las dos entregas de "Kill Bill" (2001 y 2004) de Quentin Tarantino, entre muchas otras.

"Recordaremos siempre, con infinito reconocimiento, el genio artístico del Maestro Ennio Morricone. Nos ha hecho soñar, emocionar, reflexionar, escribiendo notas memorables que permanecerán indelebles en la historia de la música y del cine", lo homenajeó el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a través de la red Twitter.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, en tanto, aseguró en un comunicado que "la desaparición de Ennio Morricone nos priva de un artista distinguido y brillante".

"Músico refinado y popular al mismo tiempo, dejó una profunda huella en la historia musical de finales del siglo XX. A través de sus bandas sonoras, ha contribuido en gran medida a difundir y fortalecer el prestigio de Italia en el mundo", lo destacó.

Discreto y hogareño, Morricone salía poco de su casa en el centro de Roma. Su timidez hacía que se sintiera incómodo en los aplausos después de sus conciertos.

Durante toda su carrera, Morricone ha alternado entre "música ligera" y clásica, cine y televisión.

En los anales del séptimo arte quedarán, entre muchas otras, "Érase una vez en América", "El bueno, el malo y el feo", de Sergio Leone, o "Teorema", de Pier Paolo Pasolini. Muchos de estas obras maestras serán reconocidas por su música. El genio de Morricone se basaba en sus mezclas, impuras, con componentes neoclásicos y de jazz, y también pop-rock.

Compuso además cerca de 80 obras clásicas, de música de cámara y para orquesta. Miembro del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, compuso especialmente para el piano.

"Il maestro", que a veces parecía nervioso detrás de sus gafas, también dirigió grandes orquestas, como la de Milán.

A pesar de esta brillante carrera, Morricone no ganó ningún Óscar hasta 2007, cuando recibió la prestigiosa estatuilla por el conjunto de su carrera. En 2016, se llevó otra por "Los ocho más odiados" de Quentin Tarantino.

Nominado antes en cinco ocasiones, el compositor había admitido en una ocasión que le habían arrebatado el galardón estadounidense cuando competía con "La misión" (1986) de Roland Joffé, una de sus obras más memorables, con instrumentos precolombinos, corales litúrgicas, oboes y guitarras españolas.

Gran amante de la canción, Morricone se unió a la estrella portuguesa de fado Dulce Pontes para realizar el disco "Focus" (Universal) y a la francesa Mireille Mathieu para el álbum 'Mireille Mathieu canta Ennio Morricone' (1974).

El debut de Morricone había sido en "Il federale", una película de Luciano Salce protagonizada por Ugo Tognazzi en 1961, aunque su reconocimiento mundial llegó tres años más tarde, cuando se hizo cargo de la banda sonora de "Por un puñado de dólares", filme de Sergio Leone que dio comienzo a la famosa Trilogía del Dólar, que creó el subgénero del spaghetti western.

En abril de 2019, el papa Francisco le había concedido la Medalla de Oro del pontificado por "su extraordinario y provechoso esfuerzo artístico en el ámbito de la música, lenguaje universal de paz, solidaridad y espiritualidad".

Según anunció la familia del compositor en un comunicado, el funeral del artista se llevará a cabo en forma privada "por respeto al sentimiento de humildad que siempre ha inspirado los actos de su existencia".

El abogado del compositor, Giorgio Assumma, afirmó que Morricone "conservó hasta el final la lucidez plena y gran dignidad, saludó a su amada esposa María, quien lo acompañó con dedicación en cada momento de su vida humana y profesional y estuvo cerca de él hasta el último aliento".

El compositor, según su abogado, "agradeció a sus hijos y nietos por el amor y la atención que le han brindado y dedicó un recuerdo conmovedor a su audiencia de cuyo afectuoso apoyo siempre ha sacado la fuerza de su creatividad ".