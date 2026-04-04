Una mujer volcó en Ruta 22, quedó atrapada y debió ser rescatada por bomberos 

Una mujer resultó herida este sábado por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Cerro Bandera. El hecho ocurrió alrededor de las 16 y requirió un importante operativo de emergencia.

Gentileza Bomberos voluntarios de Cutral Co.

Según informaron, personal de bomberos voluntarios de Cutral Co acudió al lugar tras recibir un llamado de alerta. Al arribar, constataron que la conductora de un Fiat Palio Adventure había quedado atrapada dentro del vehículo, por lo que debieron realizar tareas de rescate para poder liberarla.

Una vez extraída del habitáculo, la mujer —mayor de edad— fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que procedió a su traslado hacia un hospital de complejidad VI para una evaluación médica más exhaustiva.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente aún se encuentran bajo investigación, mientras que se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con precaución.