Federal A: Cipolletti y Deportivo Rincón quieren seguir sumando

Cipolletti viene de un triunfo de local y buscará hacer un buen papel en Mendoza.

Por la tercera fecha del Federal A, Cipolletti y Deportivo Rincón tendrán acción este domingo con la intención de volver a sumar. El Albinegro visitará a Huracán Las Heras en Mendoza desde las 16:15 con el arbitraje del tucumano Nelson Bejas.

Después de la derrota contra Atenas en Río Cuarto en el debut, Cipo mejoró su imagen y venció 3 a 0 a San Martín de Mendoza en La Visera de Cemento.

En la presentación de Fabián Enríquez como entrenador, el equipo tuvo dinámica y buscó constantemente el arco rival en una merecida victoria. Del otro lado, Huracán todavía no ganó con una derrota y un empate. Cayó 2 a 0 con Juventud Unida y empató 0 a 0 con Argentino de Monte Maíz por lo que todavía no convirtió en el torneo.

Además, Deportivo Rincón recibirá a Argentino de Monte Maíz a las 16 con el bonaerense Marcos Liuzzi, como juez principal.

El León vuelve a jugar de local en el Elías Moisés Gómez.

Será una tarde especial para el León ya que volverá a jugar en su cancha en el camping Elías Moisés Gómez donde históricamente hizo de local. Será la primera vez por Federal A ya que desde que ascendió tuvo como escenario la Ciudad Deportiva.

Dentro de las mejoras que realizó el club, amplió el campo de juego y renovó vestuarios, tribunas y cabinas de prensa.

El equipo neuquino tuvo libre en la primera fecha cuando enfrentó a San Lorenzo por Copa Argentina con derrota 5 a 0. Rápidamente, pasó de página y se llevó un buen empate de su visita a FADEP en Mendoza. Se quedó con uno menos desde el comienzo, perdía 2 a 0 y lo pudo igualar 2 a 2. Rodrigo Herrera, expulsado, estará ausente hoy.

Por su parte, Argentino de Monte Maíz empató 0 a 0 sus dos partidos con Huracán Las Heras y Costa Brava. El otro partido del día por la Zona 3 será San Martín – Atenas en Mendoza, desde las 17.