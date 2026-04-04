100 millas de Patagonia Run: así me preparo para participar el próximo viernes, en San Martín de los Andes

Por Oscar Aliaga (*), especial para «Río Negro»

Las desafiantes “100 millas de Patagonia Run” por los senderos y montañas de San Martín de los Andes es la carrera más emblemática de las ultra distancias, esta vez con 160,3 kilómetros. Es sin dudas un gran desafío que cada corredor prepara a su manera, sabiendo de su exigencia y respeto hacia la distancia, y la montaña que es una de las protagonistas en este circuito con un desnivel positivo de 9.221 metros acumulados. Sabido es que para participar en esta competencia hay que postularse y cumplir requisitos impuestos por la organización.



Este año la aventura comenzará el próximo viernes (10 de abri) a las 14 con un nuevo lugar de largada: el Regimiento de Caballería 4. Con horarios de corte establecidos durante el recorrido, el tiempo máximo de carrera será de 42 horas. Cerrando el domingo (12 de abril) a las 8 am.

Tomar la decisión de correr “Las 100 Millas” no es fácil, si bien la experiencia en ultras sirve, esta carrera está catalogada como una de las más exigentes. Los corredores saben que en promedio van a tardar entre 24 y 36 horas en completarla. La preparación inicia muchos meses antes y es fundamental hacerlo con disciplina y a conciencia, al igual que los objetivos: correr para terminarla o competir para llegar lo más adelante posible.

El trabajo con la mente, fundamental



Serán muchas horas de transitar por bosques, senderos, trepadas con mucha elevación, por filos y descensos interminables, que el cansancio del cuerpo deberá afrontar. Muchas horas en soledad, pensando y ganándole en cada paso a esa parte de nuestra mente que nos dice que paremos.

Seguramente vamos a planificar una carrera con todos los detalles, pero tenemos que tener en cuenta que surgirán imprevistos y con ellos la necesidad se solucionarlos de manera inmediata.

Los más expertos y con experiencia en esta distancia dicen que nunca hay que dejar de hidratarse y comer, ese será el combustible para ganarle al cansancio físico. Es súper recomendable tener una estrategia nutricional, saber que llevar y que comer y tomar en los puestos de abastecimiento. Sin olvidar obviamente el equipamiento técnico requerido.





El cansancio mental también cuenta, cuando aparecen esas preguntas como por ejemplo “quién me manda hacer esto”, surgen técnicas personales que dan resultado, como visualizar la meta o pensamientos positivos. Si en definitiva elegimos estar ahí sabiendo que por momentos lo vamos a pasar mal, muy mal.

Carrusel de emociones durante todo el recorrido



Durante la carrera pasarán por muchos estados emocionales, de alegría y frustración, que también se darán en torno del clima, imagínense cansados con más de 10-15 horas corriendo y que los encuentre una noche de frío y lluvia, o el malestar estomacal, las náuseas y los vómitos que también pueden aparecer y son propios de la exigencia a la que nos sometemos. Creando esto un escenario ideal para abandonar y volver calentitos al calor de hogar, pero trataremos de que eso no suceda, de hacer valer las muchas horas que invertimos entrenando pensando en terminar esta carrera.





Llevar el cuerpo al límite y superarse es el objetivo y al hacerlo tenemos que ser conscientes y combinar todo eso que estuvimos entrenando y aprendiendo, ir a nuestro ritmo, con buenos pensamientos, alimentándonos y descansando cuando sea necesario. Y los más importante, escuchar a nuestro cuerpo y saber que, si no se puede, siempre hay otra oportunidad. Por ello, eEnfrentar este desafío es una buena decisión, hay que estar preparado y la experiencia será sumamente gratificante. Las 100 millas de Patagonia Run, el cuerpo dolerá, pero tu mente te hará sentir invencible.