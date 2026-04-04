Adorni, bajo presión por denuncias, difundió un balance semanal con datos económicos y de gestión

Adorni señaló que la pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre de 2025.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa en el centro de la escena tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que derivaron en investigaciones sobre su patrimonio. En ese contexto, y luego de que se conociera que contrató a un abogado para la causa vinculada a su vuelo en avión privado a Punta del Este, el funcionario publicó un resumen semanal con indicadores económicos y acciones de gestión del Gobierno.

El resumen semanal de la Argentina por Manuel Adorni

Como es habitual, el jefe de Gabinete publicó el resumen semanal en la red social X. Entre los datos destacados, Adorni señaló que la pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre de 2025, ubicándose —según afirmó— en el nivel más bajo de los últimos siete años.

En materia de seguridad, remarcó que el Departamento Federal de Investigaciones llevó adelante allanamientos en Santa Fe que permitieron desarticular 17 búnkeres narco y detener a diez personas. “El que las hace, las paga”, expresó en su mensaje.

El informe también incluyó cifras del sector productivo. Según detalló, la Economía del Conocimiento generó exportaciones por 9.600 millones de dólares y creció un 8,1% durante 2025. A su vez, destacó un fuerte incremento en la venta de motos, con 218.772 unidades comercializadas en el primer trimestre del año, lo que representa una suba del 44,4% interanual.

En el plano internacional, el jefe de Gabinete subrayó la decisión del Gobierno de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, en línea con la política exterior de alineamiento con Occidente.

También hizo referencia a un fallo judicial: la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó la nulidad del Protocolo Antipiquetes, una herramienta clave para la gestión del orden público impulsada por la administración nacional.

En el ámbito científico-tecnológico, Adorni destacó la participación argentina en la misión Artemis II rumbo a la Luna, señalando que la nave Orión —según indicó— fue diseñada y fabricada en el país, representando la única contribución de América Latina en esa iniciativa.

Por último, mencionó que la Secretaría de Inteligencia del Estado detectó una presunta red de desinformación operada por ciudadanos rusos en Argentina, cuyo objetivo habría sido influir en la opinión pública mediante la articulación con medios locales.