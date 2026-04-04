Semana Santa complicada en Chubut: los créditos del Nación que la salpican y los allanamientos incómodos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, puso el puño firme para echar a su jefe de gabinete Leandro Massaccesi cuando apareció en la lista de beneficiados con créditos del Banco Nación, al que accedieron también otros funcionarios y legisladores del oficialista partido libertario.

La noticia no llegó a estallar en Chubut hasta que entre los papeles que desnudaron este nuevo escándalo aparecieron nombres comprometedores para diputados nacionales de la provincia y sindicalistas. Y, desde la lejanía de algunos nombramientos, al gobernador Ignacio Torres.

La primera sorpresa fue la aparición de la actual legisladora nacional Maira Frías, el delfín preferido de César Treffinger quien además de ocupar una banca en el Congreso Nacional ya se perfila como uno de los que ambiciona suceder a Torres en el sillón provincial cuando se deba elegir gobernador en 2027.

Maira Frías hizo del silencio su mejor arma política, al igual que su mentor. En silencio tomó el cargo de jefa de la Anses de Comodoro Rivadavia apenas asumió Javier Milei. En silencio se transformó en candidata a diputada nacional en las elecciones de medio término del año pasado las que también ganó haciendo silencio.

Pero entre todos esos silencios, hubo uno que ahora, aturde: fue beneficiada con uno de los créditos del Banco Nación en septiembre de 2025 por $ 202.940.000, unos U$S 150.000 dólares al valor del dólar oficial de ese mes. Frías, que se está probando el traje de candidata a intendente de Comodoro Rivadavia para las elecciones del año que viene, hizo lo mismo que hasta ahora: no habló, al igual que Treffinger que ante reiterados intentos de Diario RÍO NEGRO envió a sus mensajeros a decir que “no iba a dar notas” y que solo “daba opiniones a través de las redes sociales” lo que cumple a rajatablas.

Emiliano José Mongilardi es un joven dirigente gremial del poderoso gremio del petróleo en Chubut. En la actualidad ejerce la doble función de prosecretario del Sindicato del Petróleo y Gas Privado que conduce el diputado nacional de Provincias Unidas Jorge “Loma” Ávila. Mongilardi (por otra parte, hermano del intendente de la localidad chubutense de Río Senguer, Manuel Mongilardi) fue nombrado por sugerencia de Ávila y el aval del gobernador Torres, director de YPF en representación de la provincia. Es una de las jóvenes promesas gremiales en el intento de renovación de la CGT y entre su discurso se encuentra el de “lograr una mayor participación energética y una voz más fuerte en la central obrera para beneficio de la clase trabajadora”.

Mongilardi está en la lista que muchos buscan esconder y otros muchos quieren ver, de quienes fueron beneficiados con créditos suculentos del Banco Nación. Recibió de la entidad crediticia estatal 309.507.000 de pesos lo que equivale aproximadamente a 207.766 dólares.

Claro está que obtener un crédito no es un delito y mucho menos si con el correr del tiempo, ese crédito se cancela. Pero claro, hay que reconocer que llama la atención no solo los montos sino la rapidez con que los mismos fueron otorgados a gente con cargos políticos o vinculados a ellos. Además, es casi seguro que no debieron presentar demasiado papelería ni justificar su solvencia, aunque eso forme parte de las especulaciones.

Lo que sí resulta seguro es que, al igual que aquella definición de los vacunados VIP en la época de la pandemia tuvieron el privilegio de “adelantarse en la fila” porque al resto de los mortales que habitan la República Argentina obtener un crédito por la suma que sea es como intentar envolver un pulpo: siempre va a hacer falta un papel porque por más que se le arranque un tentáculo siempre vuelve a nacer.

Para colmo de males en el andar sinuoso del gobernador chubutense que va de la tranquilidad extrema a los enfrentamientos mediáticos y de los otros con sectores de la política, la justicia y el empresariado, reapareció en la provincia “el caso Natalia Foresio”, la abogada nacida en Puerto Madryn, pero radicada en La Plata quien está presa en Ezeiza porque presuntamente lidera una banda dedicada a confeccionar facturas truchas y lavar dinero en varias provincias, entre las que se encuentra Chubut. La estafa alcanzaría el módico monto de 4 mil millones de pesos. RÍO NEGRO hizo visible el caso en junio de 2025.

Se supo además que Natalia Foresio figuraba en el pasado en la nómina salarial como asesora en la Cámara de Diputados bonaerense, mientras que su esposo, Luis Mauricio Cortazzo, otro de los imputados (sigue el proceso en libertad) tenía ese mismo cargo en la de Senadores. Ambos en el bloque del PRO, aunque nunca se supo con cuales legisladores.

En la semana que pasó, la justicia federal se hizo presente en Chubut y allanó estaciones de servicio y otras dependencias en busca de mayores datos de la estafa. Una de las ciudades donde se realizaron los operativos fue Puerto Madryn. Y uno de los lugares allanados pertenece a Daniel Laudonio, expresidente del PRO y excandidato a intendente de Madryn a quien hace pocos días Torres, que también es del PRO, nombró como integrante de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de Chubut, organismo gubernamental orientado a promover el desarrollo productivo y potenciar la inversión privada en la provincia. Laudonio además, está casado con la hermana de Foresio, aunque ese dato familiar nada tenga que ver con la causa de la estafa. Solo es anecdótico.

En definitiva, nadie salió a explicar nada y la boca cerrada no solo pasó a ser patrimonio de Treffinger y su comitiva libertaria, sino que se extendió a lo largo a ancho de la política de Chubut.

Si algo lo puede explicar, la mayoría de estos vaivenes, idas y venidas, las de Treffinger, Frías, Mongilardi, Ávila, Foresio, Laudonio y Torres ocurrieron en los días de Semana Santa que inducen a un período de reflexión y tradición litúrgica.

Y de silencios. Amén