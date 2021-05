Abel y la angustia de no poder operarse por la crisis sanitaria

Abel Mellado está angustiado porque todavía no llega la operación que le permitiría dejar las muletas y volver a caminar sin problemas. El vecino de Roca vive en el barrio Brentana y hace 10 meses sufrió un accidente de tránsito. Indignado contó que desde el Hospital Francisco López Lima vienen postergando la intervención quirúrgica que necesita en la rodilla.

LA COMUNA consultó sobre su situación con autoridades del centro médico, pero no dieron una respuesta sobre su caso. Si explicaron porque no se están llevando a cabo en general estos procedimientos.

El accidente que sufrió Abel ocurrió el 26 de julio del año pasado, a dos cuadras de su casa cuando se dirigía a su trabajo. “Me salieron a correr dos perros, yo iba en moto y caí de costado”, detalló. “Iba en segunda marcha, despacio si capaz iba más fuerte no me pasaba nada”, dijo.

El hombre sufrió una fractura entre la rodilla y el tobillo. “Pasó el día que cayó nieve en Roca. Mientras estaba en el suelo un vecino me cubrió con un paraguas para que no se mojara hasta que llegara la ambulancia”, recordó.

Abel en el momento del accidente estaba trabajando por su cuenta en la construcción. Su mayor aflicción es no poder tener ingresos para sustentarse. Además, se le complica moverse en su casa. “En el hospital me dieron muchas vueltas, me internaron tres veces y me mandaron para la casa sin operarme”, contó.

El vecino señaló que no puede doblar la rodilla y que los médicos le tienen que colocar una prótesis para que pueda volver a caminar. La única forma en la que puede moverse es con muletas que se las consiguió un amigo, pero “ya me pidieron que las devuelva dos veces”, dijo preocupado.

Abel contó que el yeso que le pusieron tuvo que pedir que se lo sacaran porque a veces se le inflamaba la pierna y era muy doloroso, “tuve que ir dos veces la guardia”, dijo. Lo que más lo frustra es no poder cumplir con las tareas diarias porque no tiene quién lo ayude. Él vive solo y ha sufrido caídas porque se ha resbalado con las muletas.

Sus dos hijos que viven en Puerto Madryn y son mayores de edad lo ayudan con un poco de dinero, pero apenas le alcanza para sobrevivir. “El vecino que vive al lado todos los mediodías me trae la comida, estaba vendiendo algunas cosas que tengo, a cinco conocidos les debo plata”, expresó.

El hombre vendió un par de rejas, herramientas y electrodomésticos para tener algo de dinero. “A la noche tomó unos mates y me acuesto”, se lamentó.

Señaló que acudió a la Justicia y que se presentó un recurso de amparo, pero todavía no se llega a una solución para que pueda ser operado. “En Tribunales me dijeron que citaron al cirujano tres veces, pero no se ha presentado. La última vez estando en el quirófano me dijo que no encontraba los instrumentos para operarme”, recordó muy molesto.

El hombre está desesperado y necesita la operación para volver a trabajar. “Jamás le pedí nada a nadie”, dijo con los ojos humedecidos.

Los únicos casos que ingresan a quirófano

El jefe de cirugía del Hospital Francisco López Lima, Ignacio Pando, informó que las cirugías programadas están suspendidas. Uno de los motivos es el contexto de la pandemia del coronavirus que ha colapsado el sistema sanitario.

Solamente se están realizando cirugías de urgencia, emergencia y oncológicas, detalló.

Además, la cirugía depende mucho de la disponibilidad de camas en el área de terapia intensiva por eso en medio del contexto sanitario donde no hay disponibilidad es muy complejo. El funcionario mencionó que se está esperando a que baje el nivel de la curva de contagios para disponer de camas para cirugías programadas.

“Solamente se realizan aquellas cirugías a pacientes que llegan a la guardia y está en riesgo su vida. Se analiza cada caso para ver si amerita realizar el procedimiento o puede esperar”, dijo.

Pando dijo que hace un mes la terapia intensiva del hospital está ocupada. Por esto mismo están un poco limitados con las cirugías oncológicas ya que requieren camas de terapia y no hay mucha disponibilidad por el fuerte aumento de casos.

A partir del 13 de mayo se suspendieron todos los procedimientos programados en hospital de Roca, detalló.

Gran parte del año pasado tampoco se realizaron y se reactivaron recién a partir del mes de enero.

En cuanto al caso del vecino que reclama hace 10 meses ser operado en su pierna, señaló que si bien él es jefe de cirugía general “eso corresponde a la cirugía traumatológica” y que no estaba al tanto al caso.