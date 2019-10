Abuso sexual de 11 niñas: hoy comienza el juicio al exdocente Javier Bernel

Once denuncias pesan contra el donde quien fue exonerado. (foto: archivo)

Hoy es la primera audiencia en el marco del debate contra el exmaestro de la Escuela 38 de Stefenelli (General Roca), Javier Bernel, en tribunales. A 15 meses de la primera denuncia judicial, las familias tienen expectativas de lograr una condena ejemplar; pero sin abogados.

Fue hace cuatro años, cuando una nena de ocho años denunció haber sido abusada por su maestro en la Escuela 38. Hace 15 meses, su mamá, sin respuestas, se acercó a tribunales a denunciarlo penalmente. Este acto generó eco, y otras familias fueron a denunciar situaciones similares.

Hoy, ese docente -exonerado de su cargo- comienza a ser juzgado por la Justicia de la Provincia de Río Negro por abusos sexuales no sólo contra una, sino contra once niñas de dos establecimientos educativos de Roca.

Este es un juicio muy esperado por todas las familias y la comunidad educativa en general. Comienza a partir de a las 9 en la Ciudad Judicial y el imputado llegará esposado, ya que se encuentra detenido desde diciembre del año pasado.

El debate oral será extenso y constará de nueve audiencias todos los días hábiles desde hoy hasta el jueves 7 de noviembre, día en que se conocerá el veredicto.

Serán encuentros a puertas cerradas, sin público presente, por tratarse de delitos de instancia privada contra menores de edad.

El tribunal a cargo de dictar sentencia estará compuesto por los jueces María Evelina García de Balduini, Laura Pérez y Gastón Martín.

Sanar la injusticia

Horas antes del juicio, las familias de las víctimas se sienten “firmes” y “enteras”, tal como ellas mismas calificaron, aunque el dolor de un proceso que fue largo, las vuelve a invadir.

“Tengo ganas de que pase rápido, sabiendo que estas dos semanas de audiencia van a ser conmocionantes. Escuchar todo de nuevo, volver a clavar el puñal en la herida, pero es un proceso que todos sabemos que tenemos que afrontar, qué es la única forma de sanar definitivamente esta injusticia”, dijo una de las mujeres.

No queremos que nos sorprendan los jueces con tres años de prisión después de la masacre emocional que hizo este pedófilo serial” M, madre de una de las víctimas

Subrayaron la necesidad de lograr la pena máxima, de 14 años de prisión efectiva, y buscarán conseguirlo aun a pesar de que se quedaron sin patrocinio legal a tres semanas del juicio .

El abogado querellante con el que contaban, Leandro Aparicio, dejó de representarlas, a tres semanas del juicio, según confirmaron ellas mismas. Ahora apostarán a la prueba y al trabajo de la Fiscalía, a cargo de Belén Calarco.

“Esperamos una condena ejemplificadora, un mensaje claro de la justicia, del Ministerio de Educación que dijo haber actuado y no lo hizo. Con las nenas no, no podemos permitir esto”, dijo la mujer consultada. “Esperamos llevarnos del juicio un sabor a justicia”, señaló.

“Costó muchísimo llegar hasta acá, nos ha pasado de todo desde lo emocional”.

El imputado, llegará a esta instancia esposado, ya que permanece con prisión preventiva, renovada ya en tres oportunidades, la última prórroga fue dada el 10 de octubre pasado.

Además, Bernel cambió a su asesora letrada particular, quien fue recientemente contratada, de cara al juicio.

Sin abogados, a pocos días del juicio

“Nos dejaron, se fueron por motivos personales (…) Las familias están enojadas. No dieron explicación, no se reunieron con las familias”, aseguró una de las denunciantes consultadas sobre las causas del retiro de abogado Leandro Aparicio, quien es de Buenos Aires y trabajó en casos resonantes como de Daniel Solano en la justicia de Río Negro.

Por el momento, y a pesar de que han tenido ofertas de otros profesionales, las familias afrontarán la instancia sin abogados y apoyándose en la parte acusadora, la fiscal Belén Calarco. “El proceso de trabajo ya es avanzado. (…) pagarle a alguno para que venga a hacer presencia y salir en las cámaras no”, dijo la mujer.

“Quedarnos con la fiscal, implica confiar plenamente en su labor, y si, ha hecho un buen trabajo. (…) Confiamos en que [la fiscal] no va a pedir ocho años para Bernel, confiamos que va a pedir la peña máxima y si no, apelaremos. Buscaremos la forma de garantizar condena ejemplar”, sentenció.

El abogado en cuestión, Leandro Aparicio, fue consultado por este medio sobre las causas de su retirada y aseguró que su renuncia se debe a la imposibilidad para concurrir a las audiencias programadas para las próximas semanas.

El hecho

Según la acusación fiscal, el docente habría realizado tocamientos en reiteradas ocasiones, en 2013, 2015 y 2018 a niñas de 4° y 5° grado, en las escuelas 38 de Stefenelli y el colegio 56.

Fueron once nenas las que hicieron públicas sus vivencias y denunciaron a través de sus padres, lo cual podría derivar en una condena superior a los tres años de prisión para este docente.