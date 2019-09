Acá siempre está la oportunidad de probar la innovación

Hernán Epifanio es médico pediatra en el Hospital López Lima.

“Roca es una ciudad llena de ventajas y oportunidades. El estar lejos de grandes urbes y al mismo tiempo ser una de las ciudades más importantes de un conglomerado muy poblado obliga a la ciudad a tener que desarrollarse. Combina la posibilidad de poder vivir con la tranquilidad que caracteriza a las localidades chicas con la oportunidad de desarrollar actividades innovadoras. Ante una propuesta nueva y de calidad la ciudad tiene la posibilidad de responder. Ejemplos de ellos son las propuestas gastronómicas o culturales en las cuales no tenemos nada que envidiarle a las grandes ciudades”.

"Me gustaría ver el Estado en un rol más protagónico como regulador del crecimiento de instituciones", enfatiza Hernán Epifanio. Foto: Gonzalo Maldonado



“Veo una masa crítica de inteligencia y talento. Está en instituciones como el IUPA, el hospital López Lima, en las clínicas, Adanil, el INTA, en el Instituto de Formación Docente, en las universidades. No me vienen nombres de particulares a la cabeza sino de instituciones, lo cual es más valorable aún. Es buena señal. A veces pienso que como sociedad tenemos el problema de que es difícil que los talentosos lleguen a cargos jerárquicos. Eso le daría un salto de calidad a las organizaciones. Pero esta no es una dificultad propia de los roquenses”.



“Nuestra identidad pasa por el sentido de pertenencia. Soy un orgulloso roquense. Y no me siento solo en eso. Mi pareja no es de acá y le llama la atención lo fanáticos que somos los roquenses. ¿Qué mejor que eso? Lo considero la base del crecimiento de una población. Cuando estaba en el secundario los chicos que se iban a estudiar a otra ciudad en general no volvían. Cuando estaba estudiando en la universidad en La Plata éramos unos cuantos los de mi generación que pensábamos que Roca era tierra fértil de oportunidades, impresión que nos empujaba a volver”.

“Las alianzas de los diferentes sectores creo que son el gran desafío que tenemos actualmente. Me gustaría ver el Estado en un rol más protagónico como regulador del crecimiento de instituciones. Hay sectores o instituciones que crecen por el ímpetu de sus actores pero eso tiene techo. Por ejemplo, me gustaría ver políticas de Estado para que los clubes estén llenos de niños practicando deportes. Las ligas barriales en permanente contacto con los clubes. Que el hospital, el INTA, los colegios médicos y de ingenieros agrónomos se junten a charlar para ver qué podemos hacer por la obesidad infantil. Mesas interdisciplinarias para resolución de conflictos específicos. Pero de manera organizada y sistematizada”.

“¿Prioridades? Mejorar las vías de transporte. Un tren de calidad que conecte las localidades, una Ruta 22 de calidad… Esto repercutiría en todos los sectores.



“Pero voy a algo más esencial: para tener calidad de vida primero hay que tener acceso a la salud y la educación de calidad. Días atrás estuve en una reunión en la que me referían que más del 50% de los niños de nuestra ciudad no tienen controles de salud porque el primer nivel de atención esta saturado. Si no sabemos cómo están de salud nuestros niños, cómo crecen, cómo se desarrollan, ¿de qué calidad de vida podemos hablar? Si bien la salud es responsabilidad principal del Estado provincial, el fortalecimiento de las instituciones barriales (unidades sanitarias, los CECI) daría una salto de calidad a los roquenses”.



“La construcción de conocimiento hoy es muy diversa y versátil. Una persona sola desde su casa puede investigar y ser innovadora por sí sola. Pero la mejor forma de conocimiento es la colectiva que requiere de instituciones. Tener tres universidades nacionales no es un dato menor. Para mejorar calidad de conocimiento me gustaría una mejor interacción entre universidades, instituciones y sector privado”.



“Veo dos demandas puntuales que hace años por tironeos políticos no se pueden resolver y nos afectan a todos. La Ruta 22 y un informe certero sobre el estado de contaminación del río Negro acompañado de su correspondiente saneamiento y políticas de conservación medio ambiental”.



“No creo en la teoría del derrame. Si bien el establecimiento de capitales puede generar empleo, crecimiento y desarrollo, si no está regulado por el Estado se corre el riesgo de crecer bajo los intereses de esas empresas que muchas veces no son los mismos que tiene la población. En este sentido me parece mejor estrategia apoyar las pymes con fuerte impronta local y sentido de pertenencia”.