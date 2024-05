El portero que ató a dos niños en Roca fue separado del cargo: «Pidió disculpas, pero eso no alcanza»

El jueves de la semana pasada, un portero fue denunciado por atar a dos niños de quinto grado en la Escuela 32 de Roca. Por el hecho, uno de los niños terminó con quemaduras luego que el hombre lo obligara a llevar una jarra de té mientras estaba maniatado. Desde Educación confirmaron que la Junta de Disciplina lo separó del cargo y avanza un sumario.

Todo ocurrió cuando una niña y un niño fueron a la cocina a buscar pan durante la merienda. Luego, una docente descubrió a la niña atada en la portería. En tanto, el niño fue maniatado y enviado a servir el té a una de las aulas: esto desencadenó un accidente con agua caliente y quemaduras en el cuerpo. El hecho trascendió el viernes, luego que la madre de la joven realizara la denuncia.

La titular del Consejo Escolar, Fernanda Curuchet, indicó, a través de una entrevista realizada en la Súper: «el jueves tomamos conocimiento de que el portero ató a los niños. El jefe de radio del personal de apoyo se acercó hasta la escuela y le hizo un acta. Además, se le comunicó que no trabajaría más en la escuela a partir del día siguiente».

«Todas las actuaciones irán a la Junta de Disciplina que resolvió iniciarle un sumario y se determinará la culpabilidad», señaló.

Apuntó que «el portero dijo que los había atado en un contexto juego, que estaba jugando con los chicos. Se le explicó que eso no es un juego, no puede tocar a los chicos. El personal de apoyo está para otra cosa y no para jugar. El estudiante fue a la cocina y no era un contexto de educación física, los niños estaban solos. El portero pidió disculpas, pero eso no alcanza».

Portero ató a dos chicos: cómo sigue el sumario

«La denuncia en la justicia la hicieron los padres y el Consejo Escolar realizó una exposición policial. La definición la tomará la Junta de Disciplina. Por ahora, nosotros lo separamos del cargo«, aclaró Curuchet.

Además informó que «el hombre tiene una antigüedad de tres años, hace poco que está en el sistema. Ahora estará sin contacto con niños, no estará en ninguna escuela«, además resaltó que es el único caso: «lo bueno es que los chicos pudieron hablar».

En cuanto al accionar de las autoridades, indicó que «la directora habló con ellos y tomó intervención rápidamente. Las familias estaban muy enojadas. Yo estuve en la escuela, me reuní con ellas y acompañé a la supervisora con el equipo ETAP para hacer un acompañamiento desde el Consejo Escolar, esto llevó tranquilidad», finalizó la titular.