Quién es Julián Kartún, el hombre que se volvió fenómeno viral con su personaje Caro Pardíaco

Julián Kartún nació en 1983 en una familia de artistas. Su padre es dramaturgo y director, su madre es actriz y su hermana es escritora. Con solo 10 años ya supo que su destino estaba marcado por el arte y tuvo su debut en teatro junto a Víctor Laplace.

Siguió actuando y obtuvo personajes en teatro, cine y televisión, pero también se volcó a la música y en 2004 formó la banda El Kuelgue, que por muchos años era de nicho y llenaba de gente el teatro Konex cuando los lunes aparecían en La bomba del tiempo.

“Es el proyecto que más me identifica porque siempre me permitió jugar y poner todas mis necesidades artísticas en función de eso y sin depender de que me convoquen porque es mío. Desde muy chico me puse a satisfacer mis necesidades sin esperar un proyecto”, dijo cuando los eligieron para ser teloneros de Paul McCartney en la Argentina.

Pero versátil como se muestra, también hizo trabajos más comerciales y pudo componer sus propios personajes cuando formó parte del staff de «Duro de Domar».

Formó parte de proyectos importantes como «Sandro de América», «Argentina, Tierra de Amor y Venganza» y se puso en la piel de Luis Alberto Spinetta en «El amor después del amor». Aunque la repercusión absoluta la consiguió con el personaje que creó hace 12 años, Caro Pardíaco.

Cada miércoles, en el programa «Se extraña a la nona», que se transmite por la señal de streaming Olga de Migue Granados, Julián Kartún aparece caracterizado y no sólo provoca las carcajadas de todos los que se encuentran en el estudio de Palermo, sino que se convierte en tendencia en redes sociales y sus videos se vuelven virales.

En el segmento, el artista compone a una joven que se cataloga como «influencer» o «content creator», con palabras típicas que usan las chicas que generan contenido para redes sociales. Con una peluca rubia y con estilo naif, sus ocurrencias sorprenden y cada vez son más buscadas por el público que lo sigue. Sofi Gonet y Julieta Poggio fueron algunas de las que se sumaron por un día a su segmento y lo acompañaron en una divertida charla «entre pares».

Pero eso no es todo, Kartún pudo demostrar una vez más su talento en la súper fiesta que hizo Olga el 1 de mayo con shows en vivo. Entre las bandas que tocaron en forma gratuita estuvo «El Kuelgue», con Julián Kartún a la cabeza, además de Yerba Brava, Turf y Las pastillas del abuelo, entre otros.

Caro Pardíaco tocó durante una transmisión de Olga en vivo

Olga tuvo una transmisión especial este miércoles 1 de mayo por Día del Trabajador que batió récord de reproducciones y que tuvo a Caro Pardíaco cerrando el evento tocando en vivo.

Para finalizar Caro Pardíaco dejó un particular mensaje: «Feliz Día del Trabajador a la gente del Congreso, que está votando la Ley Pasta Base. Aguante el Círculo Rojo», expresó, en clara ironía por el debate y media sanción que tuvo la Ley Ómnibus en Diputados.

Noticias Argentinas