Adiós a Maradona: Ariel, el roquense que jugó con Diego en un amistoso

Ariel Tenaglia es amigo del exjugador de fútbol Juan Amador Sánchez. Nació en Totoras, provincia de Santa Fe, pero vive en Roca hace 20 años. En su historial tiene la dicha de haber compartido una cancha de fútbol junto a Diego Maradona, en 1995.

Fue Amador Sánchez quien organizó un partido amistoso en Totoras, Santa Fe e invitó a Ariel en aquella oportunidad.

"Yo en ese momento estaba estudiando kinesiología en Buenos Aires. Me dijo si quería ir a Totoras el fin de semana, le dije que si porque allá tenia a mi vieja", comentó Ariel a RÍO NEGRO.

"Nunca me dijo que era para jugar un partido de futbol", continuó al recordar aquel día.

"Ese sábado en la mañana Juancho (Amador Sánchez) me dijo: ´esperame en tal lado ahí en Buenos Aires que te paso a buscar´ y al subir a la combi vi que estaba lleno de jugadores y ahí me enteré que iba Maradona a jugar a mi pueblo", señaló con orgullo.

Aquel partido, que está en la memoria y el corazón de Ariel, se disputó en el año 1995 en la cancha de Unión Fútbol Club de la localidad de Totoras. Invitado por Juan Amador Sánchez, Diego fue la atracción principal de aquella jornada que buscaba recaudar fondos con fines solidarios.

"Ese día me pasó algo raro - continuó relatando- No sentí nada especial, sentí que iba a jugar un partido de fútbol, que iba a mi pueblo pero en ese momento no sentí nada especial. Compartí el vestuario con él y luego la conferencia de prensa. Pero fui un testigo privilegiado porque estuve al lado de él".

Sin embargo lo que impactó a Ariel ese día fue ver "la multitud de gente que había" para ver jugar a Maradona.

El día que Diego revolucionó el pueblo de Totoras.

"Lo que siempre me quedó grabado fue la cara de los padres que llevaban a los chicos. El asombro estaba en la cara de los padres, no de los chicos. Es un recuerdo que me quedó grabado", confió.

Con el paso del tiempo, Tenaglia señaló que continuó normalmente con su vida pero cuando participaba de algún picado y comentaban que había jugado con Maradona "ahí veía la sorpresa que producía en el otro". "Eso lo fui entendiendo con los años", indicó.

"Maradona revolucionó el pueblo", recordó Tenaglia de 57 años que actualmente se dedica a la kinesiología en la ciudad. "El tipo se tomó el tiempo para las fotos y para abrazar a los chicos. Eso lo pinta de cuerpo y alma. Fue un tipo generoso", señaló.

Al referirse a la muerte de Maradona, Ariel la resumió en una "tristeza total". "Siento que su muerte es también un poco mi muerte. Una partecita de mi vida se fue con él. Un sentimiento extraño que no lo puedo explicar con palabras", resumió.

