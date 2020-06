Aislados de Jacobacci: campesinos sobreviven a la nieve y al cordón sanitario

"Estamos bien... acostumbrados a vivir situaciones como estas. Lo más complicado es conseguir leña, pero después no tenemos problemas” señaló Julio Morales, el lonko de la comunidad El Chaiful al referirse a la situación que están viviendo en la zona rural con el temporal de nieve y el cordón sanitario que los mantiene aislados de Jacobacci.

El paraje El Chaiful está ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Jacobacci. En una amplia zona viven dispersos unos 35 pobladores que se dedican a la crían de ovejas y chivas. La zona está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar y poder ingresar en esta época del año no es una tarea fácil.

Un promedio de 40 centímetros de nieve cubre el suelo, aunque en algunos sectores, la acumulación por causa del viento se duplicó. “Ha nevado lindo. En algunos sectores, se ha acumulado bastante por el viento. Pero viene muy bien para el campo” agregó Morales.

Este martes un equipo del Comité de Organización ante la Emergencia -COE- de Jacobacci, encabezado por el intendente Carlos Toro, realizó una nueva recorrida por la zona rural llevando leña, alimentos y otros productos.

También para informar a los pobladores sobre algún hecho importante, como un nacimiento, un fallecimiento, etc. que requiere inmediatez en ser comunicado.

"La gente está bien en el campo. Siempre se prepara para vivir el invierno. El problema es que ahora no puede ingresar a Jacobacci por el cordón sanitario y eso nos mantiene en alerta. El cordón sanitario no estaba planificado y eso hizo que la gente no pueda llegar al pueblo. Por eso les estamos entregando algo de leña, alimentos y medicamentos” detalló Toro.

El jefe comunal destacó la participación y el acompañamiento de integrantes del Defensa Civil y del cuartel de Bomberos Voluntarios de Jacobacci en la ronda de visitas que se realizan a la zona rural.

Cada salida al campo se convierte en una dura travesía. A pesar de utilizar vehículos 4 x 4 y equipados con los distintos elementos de seguridad y de supervivencia, las encajadas son inevitables. La nieve “borra” los caminos y se hace muy difícil circular.

“Hay mucha nieve volada. En algunos lugares hay que andar por campo traviesa y se complica. Pero hay que hacerlo. La gente del campo no puede ingresar al pueblo y estamos dando una mano para poder asistirla” señaló el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Oscar Armengol.

Además de El Chaiful, las rondas programadas por el COE han incluido las primeras visitas a Atraico, Lipetrén Chico y Grande, Fitaruin Carrilaufquen y Quetrequile, entre otros parajes.

El pronóstico anuncia nevadas durante toda esta semana y el cronograma de salidas se debe cumplir.

“Hemos formado un buen equipo. A pesar de la nieve y las dificultades hemos podido llegar a todos los parajes. Hay un trabajo en conjunto muy bueno el que se está haciendo. Hay que seguir” agregó Jordán Álvarez, de la Delegación de Defensa Civil en la Región Sur.