Alarma en River por el cuadro febril que tiene Maidana

Jonatan Maidana está con fiebre, lo que generó mucha preocupación en el plantel de River. Gentileza.

El plantel de River comenzó la semana con los hisopados reglamentarios de la Conmebol con miras al partido del miércoles contra Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Pero hay una alarma encendida a raíz del cuadro febril que presentó Jonatan Maidana y que lo dejó fuera del clásico contra San Lorenzo. Las próximas horas pueden ser determinante para el experimentado defensor.

Maidana fue desafectado de urgencia un día antes del partido que terminó con derrota frente a San Lorenzo en el Monumental, por 2 a 1, aunque los profesionales de la salud no relacionan su estado con un posible contagio de Coronavirus, ya que solo tiene fiebre y ningún otro síntoma.

La última presentación de Maidana con la camiseta de River fue contra Central Córdoba, en el 5 a 0 del pasado 16 de abril en Santiago del Estero, donde el entrenador Gallardo dispuso su ingreso en el complemento de ese partido que ganó el equipo millonario.

Sin ser un apellido fijo entre los titulares, el caudillo siempre es una alternativa en el banco de suplentes para el Muñeco Gallardo, quien cruzará los dedos para poder contar con el experimentado defensor en el partido con Junior dela Copa Libertadores.

La preocupación por posibles brotes de Coronavirus en el fútbol argentino no cesa en medio de la segunda ola que afecta al país, más que todo en el AMBA, donde se decretaron nuevas restricciones horarias.

La derrota en la Copa Liga Profesional incomoda a Marcelo Gallardo debido a que puso todo el equipo copero y está obligado a sacar puntos en su visita a Banfield, otro de los que tienen posibilidades matemáticas de clasificarse entre los cuatro mejores equipos de la Zona 1, teniendo en cuenta que después cierra en su casa contra Aldosivi, el último de la tabla.

El Muñeco Gallardo espera la recuperación del experimentado defensor Jonatan Maidana. Gentileza.

En cuanto al resto de la enfermería, el lateral izquierdo Fabricio Angileri por el momento no se someterá a estudios tras retirarse con un fuerte dolor en la espalda ante San Lorenzo. El cuerpo médico lo va a evaluar cuando la delegación se entrene hoy en el predio de Ezeiza. Si es una contractura que no le permite estar al ciento por cierto, probablemente no juegue el próximo compromiso.