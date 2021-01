Alberto Fernández repudió los hechos de violencia en Estados Unidos

La histórica jornada en el Congreso de Estados Unidos, con la violenta irrupción de los seguidores extremistas de Donald Trump, generó el rechazo de la mayoría de los gobiernos del mundo, entre ellos, el argentino.

Alberto Fernández se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y condenó lo sucedido. "Manifestamos nuestro repudio a los graves hehcos de violencia y el atropello al Congreso ocurridos hoy en Washington DC", expresó el presidente.

"Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al Presidente electo Joe Biden", agregó.

El gobierno de Venezuela también denostó los hechos de violencia a través de un comunicado. Afirmaron que el país "condena la polarización política y el espiral de violencia que no hace sino reflejar la profunda crisis del sistema político y social de Estados Unidos".

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que "Chile rechaza las acciones destinadas a alterar proceso democrático en EEUU y condena la violencia e indebida interferencia con las instituciones constitucionales".

La Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que "la Secretaría General condena y repudia el atentado contra las instituciones que se está perpetrando en el día de hoy en Estados Unidos. Exhortamos a recuperar la necesaria racionalidad y a cerrar el proceso electoral conforme a la Constitución".

En Europa, los primeros mandatarios en pronunciarse fueron Pedro Sánchez y Boris Johnson, ambos también por Twitter.

El presidente español expresó que sigue "con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EE.UU. La nueva presidencia de Joe Biden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense".

El primer ministro británico calificó de "vergonzosas" las escenas del Congreso. "Estados Unidos defiende la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada", agregó.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.