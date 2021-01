Seguidores de Donald Trump tomaron por la fuerza el Congreso

Miles de manifestantes se agolparon en las inmediaciones del Congreso de Estados Unidos y algunos lograron entrar por la fuerza. Hay una persona herida de bala y se desconoce su estado de salud.

Convocados por Donald Trump, sus seguidores buscan que se modifique el resultado electoral de noviembre de 2020 que decretó la victoria del demócrata Joe Biden.

Un grupo de personas incluso pudo meterse a la Cámara de Senadores, minutos después que los legisladores sean evacuados de la sala.

Debido a los incidentes, Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, ordenó toque de queda desde las 6 p.m (a las 20 hora argentina).

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK

La sesión del Senado se disponía a contar y certificar los votos del Colegio Electoral en las elecciones para presidente de hace dos meses. La actividad entró en receso para asegurar la seguridad de los legisladores.

Varios manifestantes sortearon las vallas policiales y un grupo llegó a ingresar por la fuerza al recinto. Las fuerzas de seguridad reprimieron con gas pimienta y gases lacrimógenos afuera.

Adentro de la Cámara de Senadores, los efectivos de seguridad repelieron con armas de fuego a uno de los manifestantes que también estaba armando e intentaba ingresar.

El legislador demócrata, Dan Kildee, contó los hechos desde el interior del recinto mediante su cuenta de Twitter.

I am in the House Chambers. We have been instructed to lie down on the floor and put on our gas masks. Chamber security and Capitol Police have their guns drawn as protesters bang on the front door of the chamber.



This is not a protest. This is an attack on America.