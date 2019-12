Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el escenario de Casa Rosada tras la asunción

Después de una jornada agitada, con un cronograma repleto de actividades y festejos populares en la Plaza de Mayo, la asunción de Alberto Fernández como Presidente llega a un punto cúlmine.

Es que el mandatario, acompañado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, salió al escenario de la Casa Rosada a saludar a las cientos de miles de personas que se acercaron a celebrar el cambio de gobierno.

La primera en tomar la palabra fue CFK, visiblemente emocionada ante el canto de "Cristina corazón, acá tenés al pueblo para la liberación". "Hace exactamente cuatro años atrás, me desperté en la casa de mi hija Florencia. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan aquella noche maravillosa del 9 de diciembre de 2015, cuando nos despedimos en esta plaza? Aquella noche les dije que esos años compartidos no eran magia. Lo que habíamos vivido era una Argentina de la solidaridad", comenzó Cristina.

"Fueron cuatro años muy duros. Fueron duros para quienes fueron objetos de persecusión, a quienes se buscó que literalmente desapareciéramos, como seres humanos casi, a través de la humillación. Sin embargo, pese a todo eso, hoy estamos aquí", aseguró Fernández de Kirchner.

"No se preocupe, Presidente, por la tapa de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos, y ellos estarán siempre con usted. Confíe siempre en su pueblo. Nunca lo olvide", pronunció Cristina ante un Alberto Fernández entre lágrimas. "Tiene por delante una tarea dura. Le han dejado un país devastado. Tierra arrasada. Pero se que tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que hoy viven los argentinos", agregó.

