Alertan por estafas con alojamientos irregulares en San Martín de los Andes

Una familia de Mar del Plata alquiló un departamento en la zona céntrica de San Martín de los Andes a través de las redes sociales. Hizo la transferencia por una seña de 3.000 pesos y no pudo volver a comunicarse con los arrendatarios nunca más. Cuando llegaron a la localidad el sábado 9, se encontraron con en la dirección indicada había un terreno baldío. Una situación similar le ocurrió a una familia de Moreno, Buenos Aire, pero en esta ocasión los damnificados habían señado su alojamiento por 28.000 pesos. Al arribar a la ciudad el miércoles pasado, descubrieron que habían sido estafados, pues en el lugar se encuentra un restaurante.

Desde la Policía del Neuquén y desde la Asociación de Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (Ahgsma) alertan sobre la proliferación de estafas, a través de grupos de Facebook que promocionan alquileres no regularizados. Invitan a hospedarse únicamente en establecimientos habilitados por el Municipio, por medio de los sitios oficiales.

El representante de los hoteleros, Agustín Roca, señaló que es muy común que durante la temporada turística se desarrollen este tipo de estafa, pero explicó que en el contexto de pandemia se suman dos agravantes. Por un lado, los turistas corren el riesgo de quedarse sin alojamiento, dada la disminución del porcentaje de ocupación y la gran concurrencia de visitantes.

Pero por otra parte, el hecho que las personas acudan a hospedajes irregulares hace que las autoridades no puedan tener una dimensión real del número de ocupación total en la localidad. Ello dificulta el seguimiento de los turistas ante un posible contagio de coronavirus.

Por eso, tanto desde la Ahgsma como desde la Policía remarcaron la importancia de hospedarse en alojamientos habilitados por la Municipalidad, a través de los sitios oficiales. Explicó que sólo así el turista tiene la garantía de que al arribar a la localidad su cabaña lo estará esperando.

Sino, se corre el riesgo de ser víctimas de estafas, tal como viene ocurriendo desde la apertura del turismo el primero de diciembre del año pasado. El comisario Diego Romero indicó que el último hecho que registraron sucedió el sábado 9. Una familia de Mar del Plata denunció que el 23 de noviembre contactaron a una persona que promocionaba un departamento a través de un grupo de Facebook, el calle Villegas, en la zona céntrica de San Martín de los Andes.

Continuaron la comunicación por Whatsapp, medio por el que le enviaron todos los datos de los visitantes. El 26 de noviembre le transfirieron una seña por 3.000 pesos y los supuestos arrendatarios les enviaron un documento en formato PDF con la confirmación de la operación.

Sin embargo, cuando llegaron a San Martín el sábado pasado se encontraron con que en la dirección que les habían indicado había un terreno baldío. Romero agregó que nunca pudieron comunicarse con la persona que les había alquilado el hospedaje, ya que los bloquearon de todas las redes sociales.

Roca, de la Asociación Hotelera, contó un suceso similar, pero ocurrido el miércoles pasado. Una familia denunció que había alquilado un alojamiento por medio de “Alquileres Permanentes y Temporarios SMA”, un grupo de Facebook. Como querían asegurarse un hospedaje por 14 días, la familia les transfirió la suma de 28.000 pesos.

Tras el depósito, no volvieron a saber de los locatarios y cuando llegaron a la ciudad, a la dirección indicada en Rivadavia al 759, "descubrieron que allí no hay ningún alojamiento, sino que funciona un restaurante que

no tiene vínculo alguno con el estafador".

Desde Ahgsma tomaron conocimiento del hecho por una denuncia de los damnificados en las redes sociales y de inmediato le ofrecieron su colaboración. El propietario del Apart Hotel La Bora les brindó hospedaje gratuito por dos noches, hasta que pudieran encontrar otro establecimiento. Además, les garantizaron asesoramiento y les dieron información sobre los distintos alojamientos disponibles.

El comisario Romero explicó que para convencer a sus víctimas, los estafadores suelen tomar fotos de cabañas y departamentos ya promocionados en otras páginas. Además, simulan realizar la operación con éxito y envían documentos que no tienen ningún tipo de validez. Una vez que se efectúa la trasferencia monetaria, proceden a bloquear a los damnificados de todos los medios comunicación y desaparecen del mapa.

Remarcó que por ello es importante que el turista tome ciertos recaudos y accedan a los distintos hospedajes a través de los sitios oficiales de la Secretaría de Turismo, donde se encuentran detallados los alojamientos habilitados. Desde (Ahgsa) agregaron que, en caso de ser víctima de una estafa, la persona debe radicar la denuncia no solo en la comisaría sino también en la secretaría y para tener un control desde el organismo.