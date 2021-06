Alex Caniggia eliminado de Masterchef: no se presentó a la gala

Alex Caniggia, el participante más polémico de Masterchef Celebrity, "pegó el faltazo" y no participó de la última gala de eliminación. De esta manera, el jurado decidió descalificarlo y lo eliminó del reality.

“El participante que abandona la cocina es Alex Caniggia”, anunció Damián Betular, sobre el final de la gala, en una jornada para el olvido para los que se encontraban en la cuerda floja.

“Para aclarar, Alex no se presentó, no hay ninguna causa que justifique que él no esté acá y lo más lógico es que si alguien no se presenta se lo elimine del certamen, más en estas instancias donde debe haber responsabilidad y muchísimas otras cosas”, expresó, a su turno, Germán Martitegui.

“Tenía cero expectativas de él como persona, como cocinero, como personaje y, la verdad es que como todos nos fuimos encariñando con él y resultó ser completamente diferente a lo que las expectativas decían que iba a ser. Me da mucha pena que sea de esta manera y nos hubiera gustado que sea de otra forma”, agregó Martitegui.

Por su parte Donato de Santis señaló que Alex "tuvo un camino interesante y brindó una atmósfera particular", y que “le quedaba un sabor amargo” por no poder felicitarlo por los logros obtenidos.

La noticia provocó la sorpresa de sus compañeros que no se esperaban ese final para El Emperador.