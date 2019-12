Alianza quiere romper el maleficio en la Copa Neuquén

Al equipo más ganador de Lifune, desde la fundación de la Liga, no le ha sido fácil cosechar títulos en esta década.

La actual Copa Neuquén, tiene a Alianza en semifinales, con una buena oportunidad para volver a festejar, aunque no será fácil.

El sábado irá en busca de la final ante Añelo, mientras que por la otra llave se medirán Independiente de Neuquén y Don Bosco.

Una las figuras de su gran campaña es Darío Villagra. El delantero le aportó varios goles a un equipo que marcha invicto y va por más.

“Venimos muy bien, el balance de la copa es positivo. Este cuerpo técnico agarró faltando tres fechas de la liga. La idea siempre fue esta, armar un equipo competitivo para arrancar este torneo con expectativas. El objetivo siempre estuvo claro, por suerte lo resultados se nos están dando, ya desde la fase de grupos”, analizó el “Pobre” para Río Negro.

El Gallo viene de eliminar a Bicicross en un partido que no le fue accesible. “Fue duro, como todos los cruces de copa en estas instancias. Ellos tienen un equipo joven, ordenado y rápido. Nos costó ser contundentes pero cerca del final convertimos y nos quedamos con la clasificación”, aseguró Villagra.

Respecto al próximo encuentro con Añelo, nuevamente en Cutral Co, el atacante señaló: “Nunca me tocó enfrentarlos, pero sé que se armaron bien y tienen muy buenos delanteros. Estamos preparando el partido basándonos en nuestras armas, tuvimos el mismo planteo en todas las canchas, saliendo a presionar y atacar desde el comienzo”.

El último título de Alianza fue en el Clausura 2011, hace ocho años. En el medio perdió dos finales de Copa y fue segundo en la Liga del año pasado.

“Estamos ilusionados, hace dos o tres años que estamos cerca y no se nos da. Nos falta cerrar los torneos como queremos”, afirmó Villagra al respecto.

El “Pobre” fue clave en la goleada de octavos de final ante Rivadavia, en el derbi de la ciudad, con tres tantos. El jugador marcó los tres primeros y abrió el camino para el 6 a 2 definitivo. Ante los de Senillosa en cuartos no tuvo la misma suerte y buscará volver a gritar este sábado.

“Me siento bien en lo personal, me ha tocado marcar goles, para un delantero es importante. Espero que se me abra el arco contra Añelo, con Bicicross no se me dio y me quedó un gustito amargo, ojalá tenga revancha”, comentó Villagra.

Otra vez en etapa de definiciones, Alianza buscará que, esta vez, el final sea feliz.