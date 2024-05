ANSES: qué tipos de discapacidad se contemplan para cobrar una Pensión No Contributiva (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son prestaciones que ofrece el Estado argentino para personas que no pueden acceder a una pensión común o una jubilación, ya que no han registrado aportes previsionales ante el organismo.

Dentro de las Pensiones No Contributivas (PNC) más solicitadas ante ANSES se destacan las pensiones por discapacidad o invalidez que, según registra el organismo previsional, tienen una demanda superior al 75% por sobre el resto de las prestaciones.

Para cobrar una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, pueden categorizarse distintos tipos de discapacidad. Una de las consideradas es la discapacidad física y motora, que engloba una serie de limitaciones de movimiento, que pueden incluir parálisis, amputaciones y enfermedades neuromusculares, entre otras.

También se puede solicitar una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES si se tiene una discapacidad sensorial, es decir visual y auditiva. Estas conllevan limitaciones en la capacidad de percibir el entorno y pueden incluir ceguera o sordera, entre otras.

Por su parte, puede pedirse una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES si se tiene problemas de movilidad, o una discapacidad intelectual y de desarrollo, que abarcan un conjunto de limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas de las personas.

En todos estos casos, la persona interesada puede acercarse a las oficinas de ANSES para solicitar la Pensión No Contributiva (PNC); el trámite también puede gestionarlo un familiar o apoderado de quien desea pedirla, con los papeles correspondientes.

Cómo sigue el cronograma de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante mayo 2024

Luego de iniciar el calendario de pagos con demoras, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES terminan de pagarse este miércoles para:

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 15 de mayo.