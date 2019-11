Alma cantó con Tini en Neuquén y empezó a cumplir su sueño de ser cantante

Alma nació en Buenos Aires, pero desde muy chiquita se vino a vivir a Neuquén. Hizo la primaria en la escuela 183 y ahora, a sus 14 años, cursa primer año en el CPEM 46. Siempre cantó, pero recién hace tres años comenzó a estudiar canto. Y hace mucho menos, desde diciembre, improvisa con su ukelele. Las dos cosas combinadas le dieron la posibilidad de hacer un dúo con Tini, una de sus artistas preferidas.

En la previa del show de la artista en Neuquén, Alma ya tenía su entrada vip asegurada, es que ella la sigue a Martina Stoessel desde que era Violetta. Pero lo que siguió después fue aún mejor. Recorriendo las historias de Instagram de Tini se enteró que estaban a la venta pases para un Meet & Greet limitado. En la primera chance no llegó a comprarlo. Es que los padres ya le habían comprado la entrada, pero después llegó la abuela salvadora. Es así que en la nueva convocatoria al Meet & Greet lo pudo adquirir.

Con toda la ansiedad del mundo llegó el día y la hora de conocer en persona a su ídola, ella tenía preparado su ukelele para que se lo firmara Tini, pero desde la organización le bajaron el pulgar. Lo cierto es que a último momento se dio cuenta que iba a ser posible y consiguió que su mamá se lo pudiera alcanzar.

"Yo tenía pensado llevar el ukelele para que me lo firmara pero antes de entrar me dijeron que no firmaba, le dije a mi mamá que no lo trajera porque no firmab,a pero cuando entre la vi con un fibrón y ahí me puse re feliz y le dije a mi mamá que haga lo imposible por alcanzarme el ukelele", contó la pequeña que sueña con ser cantante, como Tini.

Siempre dije que quería ser cantante. Si me pongo las pilas lo veo posible pero es algo que está lejos", dijo Alma a Río Negro.

"Pase, me firmó y me preguntó qué sabía tocar y me dijo que cantemos 'Fresa'", señaló Alma sobre como surgió la posibilidad de cantar junto a Tini. Aunque no era algo que tenía en mente, la joven neuquina estuvo a la altura de la circunstancia. "Lo canto todos los días así que lo sabía bastante bien", aseguró.

Alma cumplió su sueño: "Me encantó, significa un montón para mí. En el momento como que estaba en shock, no podía pensar, me encantó" , se sinceró la joven que de pronto se volvió famosa.

La adolescente de dulce voz estudia canto desde los 11 años en un instituto de Cipolletti y toca el ukelele hace menos de un año de forma autodidáctica. "Canto desde que soy chiquita, pero estudio canto desde los 11 años. Al uklele me lo regalaron en diciembre del año pasado y fui aprendiendo por tutoriales de you tube", precisó Alma, al tiempo que reconoció que eligió el ukelele porque era un instrumento que parecía fácil de tocar.

El primer paso público en su carrera de cantante está dado, el tiempo dirá a dónde llegará la dulce voz de Alma.