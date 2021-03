Alquileres: la situación de los inquilinos de Neuquén con el fin del congelamiento

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación".

Desde hoy dejará de regir el decreto nacional que establece el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos, por lo que, a partir de mañana, jueves 1 de abril, los contratos podrán actualizarse. Referentes de inquilinos y del sector inmobiliario de Neuquén coincidieron en que serán claves los espacios de mediación y de diálogo entre las distintas partes para la resolución de conflictos que irán surgiendo.

"A pesar de que finaliza el decreto, el Ministerio lanzó un protocolo nacional de alerta temprana de desalojo que insta a las provincias a generar espacios de mediación obligatoria para los conflictos de alquiler. El espíritu un poco es que la gente no tuviera que salir a buscar alquiler en medio de la pandemia y por otro lado ni que fuera desalojado ya sea por las deudas o la finalización de los contratos", señaló Pamela Gaita, presidenta de la Asociación Civil Inquilinos del Neuquén y referente del Frente de inquilinos Nacional. Indicó que la "contención de una posible ola de desalojos" vendrá a partir de ese protocolo.

Sin embargo, remarcó, será necesario que la Provincia gestione esos espacios. Consideró que será fundamental que intervenga activamente el Estado para que funcione y, además, que tenga acciones de control.

"A nivel local tenemos el área de mediación comunitaria que se está trabajando a través de Provincia para poder legislar que esa área sea de carácter obligatorio en instancias prejudiciales", indicó.

Señaló que en líneas generales se observa mucha desinformación sobre el tema. Al respecto, informó que desde el lunes 5, en conjunto con el Municipio de Neuquén se brindará asesoramiento desde el área de Atención al Ciudadano en todas las sedes municipales y comisiones vecinales. También se va a crear un área de mediación para nuclear estos conflictos. Un espacio de encuentro entre propietarios e inquilinos.

Otro de los puntos que indicó Gaita, es que desde el Frente de Inquilinos Nacional se impulsa que hayan planes de desendeudamiento de hasta 36 cuotas y que también se legisle respecto a los aumentos en la renovación.

"Está el decreto y la ley de alquileres, pero ahora hay contratos de tres años con aumentos anuales en base a un índice que publica el Banco Central pero hay un vacío legal en los aumentos de la renovación, y hay incrementos con valores de entre 60 y 80%", sostuvo. Mencionó que hubo un caso en Cutral Co donde el mes de alquiler pasó de 18 a 48 mil pesos.

Acuerdos con inquilinos

"En mi caso particular yo renové los contratos que vencían. Llegamos a acuerdos parciales entre propietarios e inquilinos y mayormente no he tenido inconvenientes", sostuvo Guillermo Reybet, empresario inmobiliario de Neuquén.

Explicó que el porcentaje de aumento en las renovaciones depende del momento en que se celebraron los contratos. Los que provienen del 2018 pueden registrar una suba del 60% o más.

Al ser consultado si se registraba Inquilinos con deudas, dijo que la mayoría de los inquilinos continuaron pagando el ajuste y otros "dejaron de pagar esa diferencia de ajuste y a partir de abril tienen que empezar a pagarla y la mayoría hemos negociado que lo hagan en cuatro o cinco cuotas porque no eran montos muy altos".

Comentó que hubo casos donde los propietarios dijeron que se les cobre el 50%, otros que no se les cobre la deuda y otros que querían cobrar completo todo lo que habían dejado de percibir.

"La mediación en estos temas es algo muy importante entre el propietario y el inquilino. Hay que buscar el punto de equilibrio", insistió el empresario.