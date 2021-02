Altomaro: la voz de dos artistas torturados

César Altomaro estremeció hasta el último rincón de la sala de audiencias, en la que se ventiló el secuestro y torturas de su madre Alicia Villaverde, y la de su papá, Darío.



“Tenía 7 años cuando todo ocurrió”, explicó César en el incio. Dijo que se presentó porque su padre no declarará, afectado por los ataques de pánico que le provoca hablar del secuestro y la tortura. Su mamá Alicia volvió obligada del exilio “y se encontró después de 1989 en la calle con el que fue su torturador, su abusador , elque la secuestró”, dijo en clara referencia a Raúl Guglielminetti, uno de los 15 acusados en esta audiencia.



Guglielminetti siguió el debate virtual desde la U31, donde está detenido.

Altomaro describió que se enteró por su tía de detalles del secuestro de su madre en una oficina pública de la gobernación; cómo la llevaron a la delegación de la policía federal de Neuquén, luego a la Escuelita y el traslado a la tortura en el centro clandestino de Bahía Blanca.



Villaverde fue abandonada semanas después en la ruta, cerca de Médanos. En el camino de regreso, fue violada por un policía, según confirmó luego su hermano, Héctor, que la fue a buscar.



“La tortura en el pecho de una mujer, es desastroso, eso me tocó ver”, dijo Villaverde. Agregó que en 1976 tenía “entre 19 y 20 años” cuando le tocó ir en busca de su hermana que el “mayor Guastavino” había secuestrado, según las versiones que logró del operativo. Explicó que el abogado Hugo Lapilover fue el que le ayudó con presentaciones y habeas corpus para ubicar el paradero de Alicia Villaverde; e indicó que cuando intentó avisarle esa tarde- noche de junio a Alicia Pifarré del secuestro, porque era su amiga y parte de la misma compañía de teatro que su hermana “llegué tarde: ya se la habían llevado. Encontré el auto cruzado en la mitad de la calle”, frente a la casa de la familia” Pifarré.

“Mamá estaría contenta de que yo este acá, por mi papá, por ella, por Alicia y todos los que fueron lastimados de por vida”. César, hijo de Alicia Villaverde y Dario Altomaro.



En el inicio de la audiencia de ayer, el exlegislador del Frejuli Antonio Buamscha hizo un pormenorizado detalle del secuestro y los tormentos que padeció en 1976. “Me secuestraron del Comando porque me acusaban de montonero.Conocía a Reinhold del servicio militar y les dije que no, pero me dijo que me iban a llevar 15 días y volvía”, detalló Buamscha. De corrido agregó que “fueron 15 meses y terminé en el exilio, en México”.



Agregó que cuando estaba en la cárcel (en la ex U9), Raúl Guglielminetti le allanó la casa que alquilaban en Neuquén con el ex diputado Raúl González (ambos eran del interior: San Martín y Zapala) y se llevó libros y un arma registrada.



“Los compañeros nos dejaban cosas porque pensaban que a los diputados no los iban a tocar. Después de cuatro meses preso en la U9 me llevaron (a la tortura) a Bahía Blanca. Yo guardé en esa casa un mimeógrafo que era del PRT, se lo guardé a Alicia Pifarré. Eran los de Cutral Co que imprimían y volanteaban cuando no estaba permitido; pero todo eso, ellos (por los torturadores) ya lo sabían cuando a mi me llevaron a Bahía”, dijo.

Cruces entre la fiscalía y la defensa oficial

La defensora oficial federal, Celia Delgado, pidió disculpas ante el revuelo que causó entre los denunciantes y familiares de las víctimas cuando habló en la audiencia anterior de “presuntas víctimas”.

“La calidad o estatus de víctima se adquiere con la sentencia, en ese sentido la defensa utiliza esa expresión”, dijo la defensora quien solicitó al tribunal expresar públicamente una disculpa “si se sintieron ofendidos”.

Fue después de que la fiscalía se quejara por actitudes de la defensa (que calificó de “entorpecimiento” del normal desarrollo del juicio) al cuestionar hasta la audiencia por zoom.