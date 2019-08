Alumnas de un centro de formación denunciaron que nos les reconocen los títulos

Las alumnas del Centro de Formación Profesional 29 de Centenario ocuparon el establecimiento para obtener una respuesta de la ministra de Educación, Cristina Storioni. La problemática surge a partir del cambio de certificación de los cursos que antes eran avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén y ahora se encarga el Instituto de Educación Tecnológica (INET) de Nación.

Las estudiantes explicaron que esta medida deja afuera del reconocimiento a la capacitación de agente materno infantil que se modifica por auxiliar materno infantil lo que reduciría la salida laboral.

Carolina Hernández, una de las alumnas del establecimiento explicó que "por ahora" continúan con la medida que comenzaron el lunes. Es "una toma pasiva de la institución, se abren las puertas, para que entre todo el personal directivo, profesores y alumnos pero no se están dictando las clases”, explicó. Los alumnos tuvieron una reunión hoy en horas de la mañana con Storioni, pero se desconoce el resultado de la misma.

El director del Centro de Formación Profesional, Oscar Nahuel, apoyó la medida tomada por los alumnos. “Creo que la medida responde a un problema que hoy no sólo tiene el CFP sino otros centros que están en la misma situación. El INET tiene una serie de cursos ya homologados a nivel nacional. Esos cursos tienen una menor duración que los que tenemos nosotros, entonces estamos reclamando es que no haya una precarización del conocimiento”, dijo.

Los cursos que se dictan en el CFP 29 son de agente materno infantil, educadora materno infantil, agente en cuidados gerontológicos y operador técnico polivalente. Tienen un año de duración y la certificación se entrega en abril del año siguiente. El conflicto empezó a partir de abril de 2019 cuando comenzaron a no entregar las certificaciones.

Nahuel explicó: “No estamos para nada de acuerdo con esto, Neuquén tiene autonomía en este sentido para poder definir. Tiene su propia calidad en cuanto a cursos. Los cursos que se dan a nivel nacional, algunos de ellos pueden estar bien diseñados y podemos adherir, pero no tenemos porqué adherir a todos. Nosotros estamos viendo que hemos avanzado mucho más en algunas áreas que lo que está proponiendo hoy la Nación”.

El curso de Educador Materno Infantil dura 1 año pero para cursarlo se debe haber cursado los dos años de Agente Materno Infantil. Es el conflicto en el que se encuentran las alumnas que cursan Educador Materno Infantil, ya que no recibieron su certificación de Agente Materno Infantil. Hernández explicó “Nosotras nos inscribimos como agentes y es más estamos terminando. Entonces nos están debiendo los dos títulos. Nación no aprueba los cursos porque tienen el marco de hacer cursos más cortos y de menor inserción laboral. Vos presentás ese título y no te aceptan como auxiliar, te aceptan como agente materno, que es la salida laboral que solicitan”. Además algunas alumnas ya están trabajando en las Unidades de Atención Familiar UAF) por lo que la falta de certificación afectará su continuidad el año que viene.

“Estamos cansados de esta situación no debería presentarse, mucho menos a esta altura del año. Están trabajando, están haciendo un gran esfuerzo para estudiar, por formarse y enfrentarse con este tipo de situaciones es lamentable”, expresó el director del centro.