Reformas clave en el hogar después de los 70: cómo adaptar los espacios para vivir con más seguridad y autonomía

A medida que pasan los años, el hogar puede convertirse en un aliado… o en un riesgo. Ambientes que antes resultaban cómodos empiezan a presentar obstáculos, especialmente en zonas como la cocina y el baño, consideradas críticas por su combinación de superficies resbaladizas, esfuerzo físico y movimientos constantes.

Frente a este escenario, especialistas en arquitectura y diseño coinciden en que no siempre hace falta una gran obra: muchas veces, pequeños cambios bien pensados pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas mayores.

La cocina, un punto clave a adaptar

Dentro de la vivienda, la cocina es uno de los espacios que más atención requiere. Según la arquitecta Florencia Luna, forma parte de los llamados “núcleos húmedos”, donde el riesgo de caídas o accidentes es mayor.

Uno de los primeros aspectos a revisar es la iluminación. Contar con una luz general potente, complementada con iluminación puntual en zonas de trabajo como la mesada o la cocina, permite evitar errores y mejorar la seguridad.

A su vez, la organización del mobiliario cumple un rol central. Reducir la altura de estanterías, priorizar cajones en lugar de puertas y mantener los objetos de uso diario al alcance evita movimientos incómodos, como agacharse o estirarse en exceso.

Cambios simples que hacen la diferencia

Entre las recomendaciones más prácticas para adaptar el hogar aparecen:

Reemplazar muebles bajos con puertas por cajones extraíbles

Incorporar superficies antideslizantes

Mejorar la iluminación en zonas de circulación

Eliminar alfombras sueltas o desniveles

Garantizar buena ventilación natural

Instalar detectores de humo, especialmente en cocinas a gas

Estos ajustes no solo reducen riesgos, sino que también favorecen la independencia, permitiendo que la persona continúe realizando sus actividades cotidianas con mayor comodidad.

Errores comunes al reformar

Uno de los puntos que más destacan los especialistas es evitar caer en reformas innecesarias o mal enfocadas. “Muchas veces se piensa en soluciones extremas cuando en realidad bastan pequeños cambios”, señalan.

También advierten sobre priorizar la estética por encima de la funcionalidad. Materiales demasiado lisos o muebles diseñados sin considerar alturas y accesibilidad pueden resultar peligrosos en la vida diaria.

Otro error frecuente es no pensar a futuro. Las reformas deben contemplar la evolución de las necesidades, apostando por espacios flexibles que se adapten con el tiempo sin requerir nuevas intervenciones.

Lejos de ser un gasto innecesario, adaptar la vivienda es una inversión en bienestar. Un entorno seguro, cómodo y funcional no solo previene accidentes, sino que también permite sostener la autonomía y mejorar la calidad de vida.

En definitiva, la clave no está en transformar por completo la casa, sino en entender cómo se vive en ella y ajustar cada espacio para que acompañe el paso de los años de la mejor manera posible.