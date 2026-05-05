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Secuestran drogas, un arma de fuego y elementos vinculados a un robo tras un allanamiento en Centenario 

Durante los operativos, los efectivos secuestraron diversas herramientas presuntamente vinculadas a la causa investigada, entre ellas un equipo roto percutor y alargues eléctricos. Además, hallaron un arma de fuego con su cargador y municiones. 

Redacción

Por Redacción

Secuestran drogas, un arma de fuego y elementos vinculados a un robo. Foto: Policía de Neuquén.

Secuestran drogas, un arma de fuego y elementos vinculados a un robo. Foto: Policía de Neuquén.

En el marco de una investigación por un robo ocurrido meses atrás, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, dependiente de la Comisaría 52°, realizó dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Centenario, que arrojaron resultados positivos.

Los procedimientos se llevaron adelante con la colaboración de unidades especiales y personal metropolitano, bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Como resultado, se identificó a todos los ocupantes de las viviendas inspeccionadas y se demoró a dos personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Allanamientos en Centenario: drogas, un arma de fuego y elementos vinculados a un robo

Durante los operativos, los efectivos secuestraron diversas herramientas presuntamente vinculadas a la causa investigada, entre ellas un equipo roto percutor y alargues eléctricos. Además, hallaron un arma de fuego tipo pistola calibre .380 con su cargador y municiones, lo que dio lugar a actuaciones paralelas por tenencia ilegal.

En el mismo contexto, y a partir del trabajo conjunto con personal especializado en antinarcóticos, se detectaron sustancias prohibidas. Se incautaron varios kilos de cogollos y plantas de cannabis sativa, así como una cantidad de clorhidrato de cocaína, quedando todo a disposición de la Justicia Federal.

La investigación se originó tras la denuncia de un robo simple registrada en marzo en jurisdicción de la Comisaría 52°. Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado entre distintas áreas, que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho y retirar de circulación elementos relevantes para la causa, reforzando la prevención del delito en la región.


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En el marco de una investigación por un robo ocurrido meses atrás, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, dependiente de la Comisaría 52°, realizó dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Centenario, que arrojaron resultados positivos.

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