Secuestran drogas, un arma de fuego y elementos vinculados a un robo tras un allanamiento en Centenario 

En el marco de una investigación por un robo ocurrido meses atrás, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, dependiente de la Comisaría 52°, realizó dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Centenario, que arrojaron resultados positivos.

Los procedimientos se llevaron adelante con la colaboración de unidades especiales y personal metropolitano, bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Como resultado, se identificó a todos los ocupantes de las viviendas inspeccionadas y se demoró a dos personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Allanamientos en Centenario: drogas, un arma de fuego y elementos vinculados a un robo

Durante los operativos, los efectivos secuestraron diversas herramientas presuntamente vinculadas a la causa investigada, entre ellas un equipo roto percutor y alargues eléctricos. Además, hallaron un arma de fuego tipo pistola calibre .380 con su cargador y municiones, lo que dio lugar a actuaciones paralelas por tenencia ilegal.

En el mismo contexto, y a partir del trabajo conjunto con personal especializado en antinarcóticos, se detectaron sustancias prohibidas. Se incautaron varios kilos de cogollos y plantas de cannabis sativa, así como una cantidad de clorhidrato de cocaína, quedando todo a disposición de la Justicia Federal.

La investigación se originó tras la denuncia de un robo simple registrada en marzo en jurisdicción de la Comisaría 52°. Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado entre distintas áreas, que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho y retirar de circulación elementos relevantes para la causa, reforzando la prevención del delito en la región.