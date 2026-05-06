Río Negro ya cobró una asistencia financiera de Nación, y se programan otras en mayo y en junio

En abril, el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, solicitó asistencia financiera a Nación por 120.000 millones de pesos. Foto: Marcelo Ochoa

Río Negro firmó el convenio con Nación de asistencia financiera, con un inmediato desembolso que colaboró con el pago de salarios de abril.

El pasado jueves 30 de abril, el gobierno nacional remitió 45.000 millones de pesos a la Provincia y esa transferencia aportó a la masa salarial neta de cerca de 107.000 millones que Economía requirió al otro día para abonar a la totalidad del personal público rionegrino.

Los desembolsos

El acuerdo de anticipos financieros de Nación prevé desembolsos por 120.000 millones, que se cumplirán en tres meses sucesivos, según el acuerdo firmado el 27 de abril entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman.

Ese instrumento fue ratificado por el decreto 451/2026 y publicado en el último Boletín Oficial, que permitió su conocimiento, ya que no existió información gubernamental de ese entendimiento entre la administración de Río Negro y el gobierno de Javier Milei.

Según el cronograma, la asistencia de 120.000 millones se transferirá en tres meses, con un primer envío en abril de 45.000 millones (que se concretó el 30) y otro de igual suma se estableció para mayo. El resto de 30.000 millones está programado para junio.

La devolución de Río Negro a la Nación se cumplirá a partir de agosto del 2026, en cuatro cuotas mensuales y consecutivas. No lo dice, pero se estima que serán desembolsos iguales; entonces se tratará de retenciones de 30.000 millones.

El mayor aporte: la tasa de interés

Posteriormente, la Provincia deberá cumplir con los intereses, fijados en el 15% anual, y totalizarán unos 12.000 millones.

La reducción de ese costo frente a los generados por la utilización de créditos o descubiertos bancarios es un elemento que destacan los funcionarios provinciales de la herramienta de financiamiento nacional. La tasa propuesta por Nación ronda la mitad del interés aplicado por el agente financiero, el banco Patagonia.

El convenio, publicado en el último Boletín Oficial, obliga a la Provincia a entregar a la Nación “información fehaciente, suficiente y oportuna” de sus finanzas.

El convenio no lo formaliza, pero Economía de Nación requirió que la Provincia reduzca sus deudas bancarias y, en ese sentido, parte de los fondos de los adelantos permitirán cancelar alguna de las dos obligaciones crediticias con aquel banco.

En octubre, el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, firmó uno por 50.000 millones y el otro en marzo por 45.000 millones. Los saldos sumarían los 70.000 millones y, según fuentes provinciales, la inyección nacional permitiría descomprimir esos pasivos, con vencimiento entre octubre y noviembre próximo.

El acuerdo establece en su segunda parte que la Provincia proporcionará a la Nación “información fehaciente, suficiente y oportuna que permita el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas”.

El 1 de abril, el presidente Milei decretó un mecanismo de anticipos para doce provincias, destinados a desequilibrios financieros y un máximo de hasta los 400.000 millones. Ese aporte deberá ser “reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso”.

Río Negro figuró en esa lista y, posteriormente, Hacienda provincial requirió 120.000 millones, pero, en realidad, el monto solicitado fue evaluado y pactado previamente con Nación frente a las limitaciones expuestas por las arcas provinciales.