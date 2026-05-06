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Necrológicas de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, miércoles 6 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

ISLA, CARLOS «ARCHI»

Consorcio Villa del Río participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Isla acompañando a Conrado y familia en estos difíciles momentos.

ISLA, CARLOS «ARCHI»

Los integrantes de Estudio Cataldi participan con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Archi Isla y acompañan a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

Isla, Carlos «Archi»

El equipo de Norpat Ingeniería participa con profundo pesar el fallecimiento de Archi. Acompañamos a Conrado y familia en este difícil momento.

PINTOR, FRANCISCA

El Circulo de Odontologos de General Roca participa su fallecimiento y acompaña a la Dra Analia Boock, socia y colaboradora de posgrado, en estos momentos de dolor.

Isla, Carlos Eugenio «Archi»

Juan Carlos Carrera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Archi, Jefe, amigo y por sobre todas las cosas excelente persona. Acompañamos a su familia en este difícil momento que les toca atravesar.

ISLA, CARLOS

Susana, Patricia y Luis Briones acompañan a Malen, Veronica y demas familiares en estos momentos de dolor.

Isla, Carlos

Hoy te despedimos, gracias por tanto, siempre estarás, imposible olvidarte .Acompañamos a todos tus seres queridos . Estudio MAS. Miriam Satollo

Isla, Carlos «Archi»

La familia Pedrosa y Movimientos y Serviciosparticipan con profundo pesar el fallecimiento de Archi Isla,acompañando a su familia en este doloroso momento.Destacamos su valioso aporte al desarrollo empresarial de nuestra región y su calidad humana.Nuestras condolencias a sus seres queridos.

Isla, Carlos Eugenio

Con profundo respeto despedimos a Carlos Eugenio Isla, referente del sector de la construcción y titular de la empresa Carlos Isla.A lo largo de su trayectoria, se destacó por su dedicación, esfuerzo y compromiso con el desarrollo de la actividad, dejando una huella significativa en el rubro y en la comunidad en la que se desempeñó.La Familia Simionati y Sakura acompañan a su familia, colaboradores y seres queridos en este momento, reconociendo su aporte al crecimiento del sector y valorando el camino que supo construir con trabajo y perseverancia.

ISLA, CARLOS

Primera Cooperativa Frutícola de General Roca LDA, participa el fallecimiento de Carlos E. Isla,acompañando a la familia e hijos en este profundo dolor.

Isla, Carlos

Jose Domina, familia Micolich y Corralon Comahue s.a. participan el fallecimiento de su colega. Siempre recordaremos su honestidad y calidad humana. Acompañamos con tristeza a toda su familia en este dificil momento.

Salazar vda de Uriarte, Anita R.

Falleció en Gral Roca, el día 30/04/26, a la edad de 88 años, participan su fallecimiento sus hijos Claudio Uriarte y Noemí Uriarte, sus nietos Nicolás y Martina, su bisnieto Paulo y comunican quee sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio municipal.

LEDESMA, JOAQUIN RAFAEL

Fallecio en Bs As a los 84 años. Participan su fallecimiento su hermana Neby y sus sobrinas Veronica , Betiana y familia, acompañando a Lidia y Jeronimo en estos momentos de tanto dolor

ISLA, CARLOS

Estudio JoisonPedrazzoli Arquitectos participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos a su familia, amigos y colaboradores en este difícil momento.

ISLA, Carlos (Archi)

Julián Rodríguez participa su partida con sentido pesar y acompaña a su amigo Conrado en este momento tan difícil por la pérdida de su padre.

ISLA, CARLOS

Asociación Española Mutual y Cultural participan el fallecimiento de su asociado y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

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